¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells 2026? Calendario de los partidos del Masters 1000

Carlos Alcaraz ya ha puesto el foco en su próximo objetivo tras coronarse en el ATP 500 de Doha y pasar unos días de descanso en su ciudad natal. El Masters 1000 de Indian Wells 2026, considerado el ‘quinto grande’ del calendario ATP, será la próxima gran prueba de fuego para el tenista español, que buscará su tercera corona en el desierto californiano para seguir con su pleno de resultados y victorias en este inicio de año, pues ha ganado todo lo que ha jugado: el Open de Australia y Doha. Conoce cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells 2026.

Ahora, el actual número uno del mundo está a la espera de conocer al rival para su debut: el sorteo se realizará este lunes 2 de marzo, que ya será 3 en España, a partir de las 00:00 horas, y que definirá el camino una intentar lograr una nueva corona en el Masters 1000 de Indian Wells, donde precisamente estarán otros dos de los grandes favoritos: Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Calendario, fechas y orden de juego de los partidos: Cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells

Tras varios días de recargar pilas junto a su familia y amigos, Alcaraz pondrá rumbo a Indian Wells para disputar una competición que arrancará este próximo 4 de marzo con las primeras rondas y finalizará el 15 del mismo mes con la disputa de la gran final del torneo, que se jugará a partir de las 23:00 horas en España. Dos semanas de pura emoción y tensión, y donde podremos disfrutar del mejor tenis del mundo. Conoce todas las fechas claves y cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells 2026.

Primera ronda : miércoles 4 de marzo y jueves 5 de marzo

: miércoles 4 de marzo y jueves 5 de marzo Segunda ronda : viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo

: viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo Tercera ronda : domingo 8 de marzo y lunes 9 de marzo

: domingo 8 de marzo y lunes 9 de marzo Cuarta ronda : martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo

: martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo Cuartos de final : jueves 12 de marzo

: jueves 12 de marzo Semifinales : viernes 13 de marzo (femeninas) y sábado 14 de marzo (masculinas)

: viernes 13 de marzo (femeninas) y sábado 14 de marzo (masculinas) Final: domingo 15 de marzo

Cabezas de serie del torneo

En condiciones normales, y salvo baja de última hora, la lista de los principales cabezas de serie del torneo la lidera Carlitos Alcaraz, actual número uno del mundo, seguido por Jannik Sinner y Novak Djokovic. La única duda, hasta el momento, es la de Daniil Medvedev, que sigue sin poder salir de Dubái debido al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Al parecer, la presencia del jugador ruso está en el aire y aún se desconoce si podrá o no participar en Indian Wells 2026.

Carlos Alcaraz Jannik Sinner Novak Djokovic Alexander Zverev Lorenzo Musseti Álex de Miñaur Taylor Fritz Ben Shelton Félix Auger-Aliassime Alexander Bublik Daniil Medvedev Jakub Mensik Casper Ruud Jack Draper Flavio Cobolli Karen Khachanov Andrey Rublev Alejandro Davidovich Francisco Cerúndolo Luciano Darderi Fraces Tiafoe Jiri Lehecka Tommy Paul Valentin Vacherot Learner Tien Arthur Rindeknech Cameron Norrie Brandon Nakashima Tomás Martín Etcheverry Arthur Fils Corentin Moutet Ugo Humbert

Horario y dónde ver el Masters 1000 de Indian Wells 2026

Todos los amantes y seguidores del tenis podrán disfrutar del Masters 1000 de Indian Wells 2026 a través de las cámaras de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. En la web de OkDiario, además, también os detallaremos todo lo que ocurra en los partidos de Carlos Alcaraz y el resto de tenistas más significativos, con los mejores comentarios, imágenes y publicaciones.