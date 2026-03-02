Barrios, prácticamente descartado: no entrena a un día de la semifinal de Copa entre Atlético y Barcelona

Superado, con angustia, el duelo entre guerras ante el Oviedo, el Atlético ya ultima su preparación para el duelo copero ante el Barcelona en el Camp Nou. En juego el pase a la final de un torneo ausente en las vitrinas rojiblancas desde 2013, precisamente aquella fue la última final del Atlético en Copa del Rey. Deberá defender, o mejor dicho, administrar, la renta de cuatro goles conseguida en la idea de semifinales. A Barcelona se plantan los de Simeone con Nico, de vuelta con el grupo, pero sin Barrios, que no se ha ejercitado a un día del vital partido.