El juez Pedraz no admite la denuncia contra Laporta por delito fiscal y organización criminal

El juez Pedraz no ha admitido este lunes la denuncia que realizó un socio del Barcelona contra Joan Laporta y su Junta Directiva por blanqueo, administración desleal, delito fiscal y organización criminal. Pero deja una puerta abierta a que este caso se pueda investigar en la Ciudad Condal si este socio vuelve a denunciar los hechos en dichos Juzgados.

El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Santiago Pedraz, ha inadmitido la denuncia de un particular, que en este caso es Isidro Segundo Navarrogurumeta, contra el ex presidente del FC Barcelona Joan Laporta y varios miembros de su Junta Directiva por delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal en relación con varias operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.

En línea con la Fiscalía, el magistrado explica en un auto que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos que figuran en la denuncia. El juez se basa en doctrina del Tribunal Supremo en la que se establece que para conocer de los delitos cometidos en el extranjero, de acuerdo con las competencias de la Audiencia nacional, es necesario que el delito se cometa «en su integridad en el extranjero».

En este sentido, Pedraz añade que los delitos continuados o permanentes o complejos que en parte han sido cometidos en España y en parte en el extranjero, deben ser enjuiciados por el órgano judicial del territorio español competente, en el que «aunque no totalmente, hayan sido perpetrados». Esto deja una puerta abierta a que puedan seguir siendo investigados en Barcelona si el socio denunciante realiza los trámites en la Ciudad Condal.

El socio que denunció a Laporta

Isidro Navarro, natural de Pulgar -un pueblo de 1.600 habitantes, cercano a Toledo, también asintió que no haría más declaraciones. También aclaró que no se trata de una cuestión personal con Joan Laporta que su objetivo es «esclarecer algunas operaciones que considera poco transparente», además de mantener que «no hay nadie detrás suyo», tanto de ningún precandidato del Barcelona como nadie en torno al Real Madrid. Asegura que la proximidad de las elecciones tampoco ha sido la razón de presentar la denuncia, sino una simple investigación personal de la que espera que la próxima semana haya novedades en la evolución del caso judicial.

«No resulta obligatorio tener pruebas en el momento de denunciar, sino solamente conocimiento del hecho, y el hecho de no denunciar, en casos extremos, puede considerarse como delito de encubrimiento. Por lo tanto, la expresión «contra Laporta y otros» no se corresponde con la realidad; no voy en contra de nadie, solo pretendo que se esclarezcan los hechos, nada más, y si ello es posible. Estoy plenamente convencido de que actúo en beneficio del barcelonismo y el FC Barcelona, entidad a la que ni por asomo quisiera perjudicar en modo alguno», concluyó.