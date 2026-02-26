El socio que denuncia a Laporta: «No es nada personal contra él»

Joan Laporta se ha topado con un imprevisto para ganar las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. La denuncia de un socio del club ante la Audiencia Nacional a él y su antigua directiva fue un golpe que provocó un gran revuelo a nivel institucional y el ex presidente salió a desmentir etiquetando la acusación como una forma de desestabilizar al club y ensuciar su nombre y legislatura. Un ataque sin cuartel que ha obligado al denunciante a tener que desvelarse para defenderse y desmentir los rumores que han salido en las últimas horas.

Desde un primer momento, Laporta aseguró ante los medios que el socio era de Talavera de la Reina y que era una estrategia desde Madrid para que perdiera votos, además de que apenas llevaba tiempo dentro del Barcelona: «Esta persona que se ha hecho socia un día y al día siguiente y presenta una denuncia llena de falsedades y mentiras, lo único que pretende es perjudicar a la candidatura que encabezo. Es evidente que hay alguien detrás de este individuo y se ve una intencionalidad muy clara», dijo a los medios.

Sobre esto, el socio fue lo primero que quiso aclarar: «Tenía el número de socio 65.302 y se me dio de baja sin comunicación alguna. No acudí de forma presencial a la renovación del censo porque no fui notificado. Fui socio durante 24 años. El 19 febrero causé alta presencial con el número 150.107. Me siento maltratado por mi propio club, al que estimo tanto como a mi propia vida. Me han comunicado que en ningún caso podré recuperar mi antiguo número», explicó.

El socio asegura que no tiene a nadie detrás para denunciar a Laporta

Isidro Navarro, natural de Pulgar -un pueblo de 1.600 habitantes, cercano a Toledo, también asintió que no hará más declaraciones acerca del proceso judicial a la espera de lo que dictamine el juez: «La denuncia se encuentra actualmente pendiente de informe del Ministerio Fiscal respecto a la decisión judicial de admisión a trámite de la misma o no. Por lo tanto, no debo hacer más manifestaciones al respecto. Habrá de esperarse a dicha decisión judicial», razonó en un escrito en Rac1.

También aclaró que no se trata de una cuestión personal con Joan Laporta que su objetivo es «esclarecer algunas operaciones que considera poco transparente», además de mantener que «no hay nadie detrás suyo», tanto de ningún precandidato del Barcelona como nadie en torno al Real Madrid. Asegura que la proximidad de las elecciones tampoco ha sido la razón de presentar la denuncia, sino una simple investigación personal de la que espera que la próxima semana haya novedades en la evolución del caso judicial.

«No resulta obligatorio tener pruebas en el momento de denunciar, sino solamente conocimiento del hecho, y el hecho de no denunciar, en casos extremos, puede considerarse como delito de encubrimiento. Por lo tanto, la expresión «contra Laporta y otros» no se corresponde con la realidad; no voy en contra de nadie, solo pretendo que se esclarezcan los hechos, nada más, y si ello es posible. Estoy plenamente convencido de que actúo en beneficio del barcelonismo y el FC Barcelona, entidad a la que ni por asomo quisiera perjudicar en modo alguno», concluyó.