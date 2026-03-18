La UD Las Palmas cofinanciará el nuevo Estadio

La UD Las Palmas y el Cabildo grancanario van de la mano para hacer realidad el nuevo Estadio de Gran Canaria y convertirlo en una obra icónica que marcará el futuro de las relaciones entre ambas entidades y, muy especialmente, el devenir del Club en un contexto cada vez más exigente.

La cofinanciación del nuevo Estadio sitúa a la Unión Deportiva en una dimensión hasta ahora desconocida, y acerca de forma decidida la expectativa de gestionar tras el Mundial el complejo deportivo de Siete Palmas. El acuerdo es una declaración de intenciones de ambas partes, que ahora deberán desarrollar en todos sus términos para ultimar el nuevo convenio que sustituirá el actual, vigente hasta junio de 2027.

La obra colocará a la isla en una situación puntera en oportunidades sociales, deportivas, culturales y de diversificación económica, a la que se suma la entidad amarilla con una aportación de 60 millones de euros para la ampliación y reforma integral del Nuevo Estadio, que cubren el aumento hasta 174 millones del proyecto, producido por la inestabilidad del terreno.

«Es un compromiso histórico que nos permitirá profundizar en un marco de cofinanciación y cogestión del nuevo Estadio de Gran Canaria».

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, manifestó que «hoy celebramos el diálogo, el acuerdo y el espíritu de equipo. Hoy gana el Cabildo, gana la Unión Deportiva Las Palmas, pero, sobre todo, gana Gran Canaria”.

El presidente insular, también destacó que «hemos llegado hasta aquí porque hemos sido capaces de jugar en equipo en beneficio del bien común de Gran Canaria, y es lo que queremos seguir haciendo, en especial de la mano de entidades de fuerte arraigo y con la que nos unen vínculos históricos con la óptica que ha aplicado el Cabildo en la última década en todas sus acciones: que sea la isla la que gane el partido”.

«Hoy es el día más importante de mi gestión, jamás la UD Las Palmas ha hecho una inversión de esta envergadura en unas instalaciones».

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas incidió en la importancia de este acuerdo que ayudará a la entidad a ser más competitivos en el terreno de juego y también queremos seguir haciendo cosas por nuestra tierra. Ya destinamos siete millones de nuestro presupuesto, a través de nuestra fundación, a ayudar a entidades deportivas y obras sociales. Queremos convertirnos en el motor del deporte canario».

El máximo dirigente amarillo quiso agradecer una vez más «la sensibilidad del Cabildo de Gran Canaria y el compromiso de su presidente, Antonio Morales, de su consejero de Deportes, Aridany Romero y de toda la corporación por hacer posible este acuerdo que abre una nueva etapa para nuestro club».