Laporta justifica que el Congo patrocine al Barça pese a estar en guerra: «Firmamos cuando hubo una tregua»

El acuerdo entre el FC Barcelona y la República Democrática del Congo provocó un gran revuelo. El pasado verano, en una de las tantas estrategias de Joan Laporta de conseguir ingresos al club, acordó un patrocinio con el país africano para incitar al turismo utilizando como reclamo la visibilidad del club azulgrana. Una fórmula que sembró la polémica estrechando lazos con un gobierno que lleva años en guerra.

Desde 2022, el conflicto se intensificó por la lucha de grupos revolucionarios como M23 por controlar recursos minerales como el cobalto y el coltán, donde hay reservas abundantes al este del país congoleño. Sin embargo, el hecho de que haga frontera con Ruanda desató varios enfrentamientos que han provocado ya miles de muertes a causa de la violencia por el dominio del territorio.

Laporta avala su decisión de aceptar la oferta del Congo

A sabiendas de ello, el Barcelona prefirió aceptar el dinero del acuerdo justificando que no es la primera vez que firman tratados con gobiernos: «Primero hicimos UNICEF y luego ACNUR y seguimos haciendo cosas con ACNUR», comentó Laporta. Más allá de ser un contrato que dejó tocado al club al ser (República del Congo) uno de los países más corruptos del mundo, el presidente culé se escudó en que era algo que venía bien a las arcas del Camp Nou.

«El Congo es muy grande. Estas cosas ocurren en la parte norte del Congo, que hay un problema con Ruanda y aquí no queremos entrar. El acuerdo lo tenemos con el gobierno del Congo. Ellos nos hicieron esta propuesta, lo pasamos por Compliance. También preparamos un programa de la fundación para intervenir en esta zona, como hemos hecho entre Colombia y Venezuela, e intentaremos ayudar. El ingreso nos va muy bien en un momento de recuperación económica para no sufrir tantas tensiones a la hora de hacer inversiones. Era un contrato de 44 millones, se tenía que hacer. No me arrepiento porque ha ido bien para la economía. Tenemos argumentos para responder a todo», indicó.

«Me incomodan todos los países donde no respetan los derechos humanos. Para eso tenemos la fundación, para ayudar por todo el mundo. La compliance ha hecho todos los certificados internacionales que se pueden pedir a un compliance de primer nivel. La parte ha ido evolucionando a mejor», añadió.

«No digo que se haya solucionado, pero cuando firmamos el acuerdo había un momento de tregua. Si ha habido rebrote, esperemos que se vuelva a la tregua y se vaya arreglando. No es un problema irresoluble. No quiero entrar en otros países que también vulneran los derechos humanos, porque no corresponde.Es una situación en la que estamos alerta para ver cómo evoluciona y, si evoluciona de una forma que el Barça no debe estar en esta situación, tenemos soluciones y evidentemente nos iríamos del acuerdo», zanjó.