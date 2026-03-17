Va a haber colas en Ofertas de Pádel para conseguir el mejor regalo para el Día del Padre: ofertas y un cupón del 10% extra en toda la web

Se acerca el Día del Padre y, un año más, el pádel se posiciona como el deporte rey a la hora de buscar el detalle perfecto. Si tu padre es de los que no falta a su cita semanal en la pista o está pensando en renovar su vieja pala, Ofertas de Padel ha decidido romper el mercado con una promoción pensada para los bolsillos más exigentes.

Bajo el lema de facilitar el acierto seguro, la conocida tienda online ha habilitado el código promocional ODP10DDP, que aplica un 10% de descuento ADICIONAL en toda su página web. A diferencia de otras promociones limitadas, este cupón es válido para todo el catálogo, permitiendo rebajar aún más los precios de las mejores marcas del circuito profesional.

Ya sea una pala de última generación, un paletero de gran capacidad o zapatillas con la mejor amortiguación, el pádel se ha convertido en el regalo con el que es imposible fallar. Con el 19 de marzo a la vuelta de la esquina, aprovechar este 10% extra es la oportunidad ideal para conseguir material de alta gama a precios de outlet.

Desde la redacción, hemos analizado su catálogo y seleccionado 5 productos destacados que representan la mejor relación calidad-precio para sorprender a cualquier padre ‘padelero’, desde el nivel iniciación hasta el experto de competición.

Nox AT10 Genius 18K Alum 2025: juega como el ‘Genio de Catamarca’

Si quieres que tu padre se sienta como un auténtico profesional en la pista, la Nox AT10 Genius 18K Alum 2025 es, sin duda, el regalo con mayúsculas. Co-diseñada por la estrella mundial Agustín Tapia, esta pala pertenece a la nueva colección de Nox y ya se ha convertido en uno de los modelos más deseados de la temporada por su increíble versatilidad. Por qué es el regalo perfecto

A diferencia de otras palas que se centran solo en la potencia, la AT10 Genius destaca por su equilibrio. Su construcción en Carbono Alum 18K ofrece un tacto firme y resistente, ideal para soportar los cambios de temperatura sin perder prestaciones. Es la pala perfecta para ese padre de nivel avanzado que busca precisión en el fondo de la pista y una pegada contundente cerca de la red. Además, incorpora el sistema Smartstrap, que permite cambiar el cordón de seguridad de forma rápida y limpia. Es tecnología de élite con un diseño moderno y agresivo que no deja indiferente a nadie.

Bullpadel Vertex 04 25: el regalo con el que es imposible fallar Si hay una pala que se ha ganado el título de ‘reina de las pistas’ por derecho propio, esa es la Vertex de Bullpadel. Para este 2025, la marca española ha vuelto a superarse con la Vertex 04 25, una pala de potencia pura diseñada para los padres que no se guardan nada en cada remate y buscan el máximo rendimiento en su juego. ¿Qué la hace la favorita de los jugadores?



Lo que realmente enamora de este modelo es su capacidad para adaptarse al jugador. Gracias a su sistema CustomWeight, tu padre podrá modificar el balance de la pala según sus necesidades, añadiendo peso en el puño o en el marco. Además, su construcción en Carbono Xtend 12K garantiza una durabilidad extrema y un tacto seco y potente que hará las delicias de los jugadores de nivel avanzado. Pero no todo es fuerza bruta, la Vertex 04 destaca por su aerodinámica gracias al sistema Curvaktiv, que reduce las vibraciones y aumenta la rigidez. Además, incluye de serie el famoso grip Hesacore, que mejora el agarre y reduce el riesgo de lesiones de codo.

Siux Diablo Pro 4 2025: el equilibrio perfecto para el ‘padre todoterreno’ Si tu padre es de esos jugadores que no se encasillan en un solo estilo, que defienden con garra en el fondo y atacan con decisión en la red, la Siux Diablo Pro 4 2025 es su regalo ideal. Estamos ante la evolución de una de las palas más icónicas de la historia del pádel, famosa por ofrecer ese ‘punto dulce’ tan amplio que hace que cada golpe parezca fácil. ¿Por qué es una de las mejores opciones del mercado? La clave de la Diablo Pro 4 es su formato híbrido, que no es ni redondo ni diamante, sino que combina lo mejor de ambos mundos: un control excepcional y una potencia sorprendente cuando se necesita apretar la bola. Fabricada con Carbono 18K, ofrece un tacto de gama profesional, firme y reactivo, que permite sentir la pelota en cada impacto. Además, este modelo 2025 destaca por su diseño minimalista y elegante en negro mate, perfecto para el padre que busca un equipo serio y sofisticado. Es una pala diseñada para durar y para rendir al máximo nivel sin importar el tipo de rival que haya enfrente. No olvides que en Ofertas de Padel, introduciendo el código ODP10DDP, puedes conseguir este emblema de Siux con un 10% de descuento extra sobre su precio ya rebajado.

Head Coello Pro 2025: el arma del número 1 para el ‘rey’ de la casa Si tu padre es de los que se queda pegado a la pantalla viendo los remates imposibles de Arturo Coello, no hay regalo que le haga más ilusión que la Head Coello Pro 2025. Hablamos de la pala oficial del actual número 1 del mundo, una bestia tecnológica diseñada para dominar el juego aéreo y traerse la bola a su campo con una facilidad pasmosa. ¿Por qué es la pala más deseada del momento? Diseñada con un formato de diamante y un balance alto, esta pala es pura adrenalina. Lo que la hace única es la tecnología Auxetic 2.0, que ofrece una sensación de impacto supersensible: tu padre sentirá exactamente dónde golpea la bola, permitiéndole acelerar el juego sin perder el control. Además, su superficie de golpeo en carbono garantiza una potencia explosiva, ideal para los jugadores que disfrutan de un estilo ofensivo y moderno. Pero no todo es fuerza, la Head Coello Pro destaca por un diseño espectacular y minimalista que respira exclusividad por los cuatro costados. Es una pala para jugadores de nivel avanzado que quieren lo mejor de lo mejor.