La trama PSOE que ha llevado a prisión a los dos anteriores secretarios de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ahora mismo en la cárcel, y Santos Cerdán, en libertad provisional, extendió sus tentáculos por la geografía andaluza. Las elecciones autonómicas de este domingo en Andalucía se presentan como un termómetro para medir el efecto de esta corrupción en las urnas, con el PSOE ahora mismo al borde de una hecatombe electoral en el que fue su feudo durante décadas.

El partido de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y candidata socialista a la Junta de Andalucía, acusará este 17-M el desgaste de haber sostenido un Ejecutivo donde se adjudicaban obras ilegales a cambio de mordidas, o se pagaban prostitutas para que acompañaran a miembros del Gobierno durante viajes oficiales o desplazamientos institucionales. Todo ello, bajo la sospecha de una presunta financiación irregular del PSOE que también está investigando la Justicia.

El mapa que reproduce aquí OKDIARIO localiza a través de las ocho provincias andaluzas una veintena de destinos relacionados con las andanzas corruptas del ex ministro de Transportes, su ex asesor Koldo García Izaguirre, y el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Almería

Las obras de la línea de Alta Velocidad en la provincia de Almería, en concreto, el tramo Pulpí-Vera, aparecieron recogidas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el presunto cobro de mordidas por parte de esta trama de Santos Cerdán.

Esta actuación se licitó en junio de 2018 y se adjudicó a la UTE Ferrovial Agroman-Acciona Construcción por 121 millones de euros. La propuesta fue la primera en valoración subjetiva y «la segunda oferta más cara entre las 14 licitadoras». OKDIARIO publicó que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, realizó dos visitas oficiales a estas obras en 2022 y 2023.

Cádiz

En la urbanización gaditana de La Alcaidesa, que se extiende por los municipios de La Línea de la Concepción y San Roque, se encuentra el célebre chalet de la Alcaidesa que usó José Luis Ábalos. El comisionista Víctor de Aldama declaró en sede judicial que este chalet era uno de los pagos que la supuesta trama de cobro de comisiones habría hecho al ex ministro a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Por su parte, el Instituto Armado señaló en uno de los informes enviados a la Audiencia Nacional que este chalet tuvo carácter de dádiva porque fue pagado en gran parte por la mercantil Have Got Time, compañía «controlada de manera real» por el empresario Claudio Rivas, uno de los socios de Aldama.

Precisamente, también en San Roque, una empresa administrada por este comisionista, World Magic In The Villages SL, se hizo con la decisión de dos edificios municipales para convertirlos en alojamientos turísticos.

De otro lado, el proyecto de conservación del enlace de Tres Caminos, en Puerto Real, también aparece recogido en el sumario de esta trama, a partir del material obrante en un teléfono móvil de Koldo García -interceptado por los investigadores de la Guardia Civil- y que tendría relación con el cobro de mordidas.

Córdoba

El ex militante socialista cordobés Cristian Corvillo, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, fue identificado por la UCO como intermediario en la compra del citado chalet de la Alcaidesa para Ábalos. El que hiciera de chófer del propio Pedro Sánchez en las primarias de 2017, era una persona próxima a Koldo y Aldamaa. La Guardia Civil lo situó como intermediario habitual en los tratos entre estos dos últimos.

Como ha reseñado el PP, Corvillo es militante del PSOE desde los primeros años 2000. Fue uno de los primeros apoyos de Pedro Sánchez en Córdoba y en 2015 intentó liderar una candidatura municipal en Peñarroya-Pueblonuevo que fue vetada por la dirección provincial, liderada entonces por Juan Pablo Durán.

Más tarde, participó activamente en las primarias a la secretaría general del PSOE que auparon a Sánchez frente a Susana Díaz, y en 2023 dio su apoyo en Córdoba a la candidatura de Carmen Campos frente a la oficialista de Antonio Hurtado. Su nombre también aparece en conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán.

En otro municipio cordobés, en este caso, Benamejí, residía Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en la trama Koldo, cuando fue detenido en marzo de 2024. Este agente, que también se reunió con la ex fontanera del PSOE Leire Díez, era quien se encargaba de suministrar a Koldo García los teléfonos móviles con los que éste grababa a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Los investigadores dan por acreditado que el entonces comandante del Instituto Armado proveyó de seguridad a la «organización criminal», recibiendo de la trama por estas tareas ingresos por importe de 88.119 euros.

Granada

La provincia de Granada se ha convertido en uno de los principales focos de esta trama en Andalucía, con registros policiales en Baza, Huétor Vega y Peligros. La investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares ha hecho referencia a distintas empresas. Una de ellas es Áridos Anfersa, ubicada en Baza, que aparece en un informe de la UCO por haber contratado a Patricia Uriz, ex pareja de Koldo, tras la salida de ambos del Ministerio de Transportes.

La UCO señala que Uriz recibió más de 13.700 euros sin constancia de haber desarrollado actividad laboral presencial alguna. Esta contratación se habría producido, según los investigadores, en julio de 2022, coincidiendo con la creación de la UTE Motril Sur, que Anfersa constituyó junto a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), también implicada en el caso Koldo en Andalucía, y que se hizo con un contrato de 2,2 millones para hacer la primera fase de la ronda sur de Motril.

La Guardia Civil también registró el domicilio de Antonio Fernández Menéndez, apoderado de OPR y ex coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía. La UCO sostiene que Fernández y su hermano Daniel actuaron como intermediarios con Koldo, y que su cuñado, Fernando Merino -ex directivo de Acciona- facilitó contactos con altos cargos de Adif para conseguir adjudicaciones, ha denunciado el PP.

Asimismo, los populares han exigido explicaciones sobre la vinculación de cuatro municipios del área metropolitana de Granada (Pulianas, Armilla, Otura y Atarfe) con esta trama por diversas adjudicaciones a una de las empresas investigadas, Áridos Anfersa.

Huelva

También han sido objeto de controversia las obras del acceso al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Lepe (Huelva), adjudicadas a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL, más conocida como LIC, en la que Koldo García estuvo en nómina. Esta actuación fue concedida por el Ministerio de Transportes por un importe de más de 3,1 millones de euros. Sin embargo, la compañía del constructor valenciano investigado Pepe Ruz, abandonó el proyecto pocos meses después, y las obras quedaron paralizadas, con el consiguiente daño para los servicios locales.

Jaén

Entre las presuntas adjudicaciones irregulares orquestadas por esta trama, la Guardia Civil también incluye una concesión otorgada en 2019 a la empresa OPR para las obras de la autovía A-32 en el tramo Úbeda-Torreperogil. Los agentes hicieron alusión a un expediente de modificación y a una nota localizada en «uno de los dispositivos móviles propiedad de Koldo, con fecha 29 de marzo de 2019 la cual versaba Úbeda a torreberogil (sic) aprobar el modificado ya y como viene y es de opr».

Sobre este asunto, el 6 de agosto de 2019, unos meses después de la creación de la nota, Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, envió a Koldo García, entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Fomento -del que dependía la Dirección General de Carreteras-, una imagen del proyecto de modificación, acompañada de varias indicaciones. «Estos mensajes fueron reenviados sin solución de continuidad por Koldo al director general de Carreteras, Javier Herrero», precisa el informe de la Benemérita.

Unos días más tarde, el 26 de agosto, «aprovechando la concreción de una reunión en el Ministerio de Fomento con personal de OPR», Fernando Merino le preguntó a Koldo por un asunto que «sería de interés» en dicho encuentro, relata la UCO. «Se deduce -según el Instituto Armado- que el asunto al que aludía Merino sería la modificación de la autovía A-32, ya que este le recalcó que se asegurase del plazo y las anualidades. A la pregunta de Fernando Merino, Koldo contestó que, según le habían asegurado, ya estaría hecho», afirman los investigadores.

El todavía diputado del PSOE por Jaén en el Congreso y ex mano derecha de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, llegó a presumir en redes sociales de estas obras pese a que habrían sido amañadas.

Málaga

En agosto de 2020, la trama Koldo buscó al entonces ministro José Luis Ábalos un chalé en Marbella para poder veranear. El propio titular de la cartera de Transportes pidió «discreción» a su círculo más cercano tras saber que este inmueble estaba junto al célebre prostíbulo de esta zona de la Costa del Sol, el Milady Palace.

«Lo de al lado no es un bar de copas, cabrón», le dijo Ábalos a Koldo vía mensaje telefónico de WhatsApp el 13 de agosto de 2020. «¿Cómo que no? ¿Qué dices?», le respondió el asesor, que fue precisamente en el pasado portero de un local de alterne en Pamplona (Navarra). «Es un puticlub de nivel», replicó Ábalos a Koldo, según las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil.

Otra localidad de la Costa del Sol relacionada con los devaneos de ambos reclusos es Fuengirola. Este municipio era compartido por Carlota y Ariadna, las jóvenes escorts que aparecen en la investigación de la UCO y en conversaciones entre Ábalos y Koldo. Por ejemplo, mientras preparaban un fin de semana «discreto» con estas mujeres, el ex ministro dijo a su asesor: «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», a lo que su asistente respondió: «Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo», zanjó.

Sevilla

Una por las que más se interesó Santos Cerdán fue la del pelotazo del Puente del Centenario, que cruza la dársena del río Guadalquivir y que conecta la ciudad de Sevilla. Según los investigadores, el ex secretario de Organización del PSOE habría gestionado una mordida por la adjudicación a la constructora Acciona de esta reforma de más de 100 millones de euros que fue firmada por el imputado Javier Herrero, ex director general de Carreteras.

En abril de 2019, el propio Santos Cerdán escribió un mensaje a Koldo para apremiarle a que «cerrase Sevilla», en alusión a esta obra del Puente del Centenario. «Lo sé, jefe; vamos ahora», le respondió Koldo, que en una comunicación posterior le trasladó la urgencia a Ábalos: «El problema está en que Santos, tienes que hablar con él, está obsesionado con el puente de Sevilla. Según me da a entender, entiendo que él se está jugando la vida…», añadió.

En la misma provincia, en este caso, entre las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, se trazó un proyecto de desdoble de la carretera nacional IV que se modificó en 2019 por importe de 4,5 millones de euros destinados a la UTE formada por LIC y Acciona. No sólo hay mensajes que demuestran el trato preferente por parte del director de Carreteras, Javier Herrero, sino también conversaciones al respecto entre el empresario José Ruz y Koldo García.