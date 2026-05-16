Falta poco y no estamos preparados: Jorge Rey pone fecha a las tormentas más fuertes que llegan este verano

Jorge Rey pone fecha a las tormentas más fuertes que llegan este verano, no estamos preparados para lo que está por llegar. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que llega en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Es importante empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Con un tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Estamos atravesando un cambio de tendencia que puede ser lo que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, en estos días, estaremos pendientes de un cielo que puede darnos alguna que otra sorpresa. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que estaremos muy pendientes de un tiempo en el que todo puede ser posible. No estamos preparados para lo que llega, falta muy poco para lo que está a punto de pasar, en estos días en los que la inestabilidad acabará siendo una realidad.

No estamos preparados y falta poco

La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Es momento de poner en práctica algunos detalles que, sin duda alguna, acabará siendo clave.

Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo nos guardará más de una sorpresa del todo inesperada. En estas jornadas en las que realmente tocará conocer en todo momento qué es lo que pasará en breve, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Jorge Rey no duda en darnos algunas novedades importantes que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Estaremos a merced de un cambio que puede ser el que nos acompañará en breve en estos días en los que realmente podremos acabar de ver algo radicalmente diferente.

Jorge Rey pone fecha a las tormentas más fuertes que llegan este verano

Este verano deberemos enfrentarnos a una serie de cambios que parece que acabaran siendo una realidad, en estos días en los que realmente tocará estar listos para un cambio que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. En este vídeo que tenemos por delante, tocará saber qué es lo que nos espera en breve.

El vídeo de Jorge Rey nos traslada al peor de los pronósticos posibles, mientras el tiempo puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. Son tiempos complicados que pueden traernos una previsión del tiempo que se convertirá en algo radicalmente diferente.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se espera una situación de inestabilidad marcada por el paso de un frente y la posterior entrada de una masa de aire de origen polar desde el norte. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en Baleares y en la mitad norte peninsular, y se cubrirán transitoriamente en el resto, salvo en el extremo sur, con el paso del frente. Se prevén precipitaciones persistentes en el Cantábrico, ocasionalmente con tormenta y más intensas durante la primera mitad del día. También se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en Girona y, con menor probabilidad, en las islas Baleares y entorno del cabo de la Nao. Nevará por encima de los 1200-1400 metros en el norte peninsular, con acumulados significativos en altitudes superiores, y de los 1600-1900 metros en el resto de montañas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y con intervalos en el resto; se esperan precipitaciones débiles en el norte de las islas más montañosas y de forma ocasional en el resto de las zonas.

Se esperan bancos de niebla matinales en las montañas del norte. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, de forma notable en el sur del sistema Ibérico y el prelitoral catalán, salvo en Galicia y en el litoral cantábrico, donde no habrá cambios; las mínimas bajarán en Baleares, el norte y el centro-este peninsular y permanecerán sin cambios en el resto. No se esperan cambios en Canarias. Habrá heladas débiles en los Pirineos y de forma dispersa en otras montañas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes en el Cantábrico. Chubascos y tormentas, localmente fuertes en Girona y, con menor probabilidad, en el entorno del cabo de la Nao e islas Baleares. Nevadas a partir de los 1200-1400 metros en montañas del norte, con acumulados significativos en cotas más altas. Rachas muy fuertes de poniente en Alborán, de cierzo en sierras prelitorales de Tarragona y Castellón y con el paso del frente en el sureste. El viento será moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral de Alborán, en el Ampurdán y en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón. También pueden darse rachas muy fuertes y en el sureste con el paso del frente. El viento será moderado y del norte, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias».