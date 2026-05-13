Jorge Rey lanza una advertencia contundente: «Esta semana es la más potente del mes»

Esta semana será mejor que nos preparamos para una dura advertencia de un Jorge Rey que sabe muy bien lo que nos estará esperando. Será mejor que nos preparemos para lo peor, en estos días en los que el tiempo nos dará alguna que otra sorpresa. Tenemos por delante una serie de novedades esenciales que, sin duda alguna, nos tocará tener en consideración en estas jornadas en las que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad.

Es hora de conocer lo que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que realmente puede ser el que nos afectará de lleno en unos días en los que los expertos no traen buenas noticias, sino todo lo contrario. Nos enfrentamos a un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible, con unos días plagados de actividad. Esta semana es la más potente del mes tal y como nos explica Jorge Rey.

Una de las advertencias más contundentes de Jorge Rey

Este experto en el tiempo no duda en darnos una serie de novedades importantes en una previsión que puede cambiarlo todo por completo. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Un giro importante que puede ser el que nos afectará en unos días muy especiales del año en los que tendremos que apostar claramente por estos cambios.

El tiempo cobrará un importante protagonismo en unos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando y las consecuencias que podemos tener. Esta semana tal y como predijo Jorge Rey antes que nadie ha empezado con una inestabilidad que se ha ido extendiendo a toda velocidad.

De tal forma que tendremos que empezar a ver llegar determinadas situaciones del todo inesperadas que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer una previsión del tiempo en una recta final de la semana que no trae buenas noticias.

Esta semana es la más potente del mes

La semana más potente del mes va a ser una realidad en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo una parte importante en estos días en los que tocará estar pendientes de unos vídeos de Jorge Rey que se adelantan a todos y nos indican lo que puede pasar.

Este experto lleva semanas advirtiendo que este mes de mayo podemos tener que enfrentarnos a un destacado giro de guion que podría acabar siendo el que nos haga cambiar de planes el fin de semana. Desde la AEMET también nos dan algunos detalles de lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La entrada de un flujo húmedo del norte en la Península dejará los cielos nubosos o cubiertos en su mitad norte, salvo en el nordeste con cielos poco nubosos al principio, y precipitaciones en el área cantábrica, Pirineo y nordeste de Cataluña. Intervalos nubosos en el resto de la vertiente atlántica y en general poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde se espera la formación de abundante nubosidad de evolución que extenderá las precipitaciones, en forma de chubascos ocasionalmente con tormenta, al entorno del Sistema Central y sur de la Ibérica, pudiendo afectar de forma aislada a la meseta Norte, Extremadura y norte de la Ibérica. Éstos podrán ser localmente fuertes en el oeste del Sistema Central y nordeste de Cataluña. Es probable que nieve en montañas del norte por encima de 1800/2000 metros. En Baleares, intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en su extremo norte y cielos poco nubosos en el resto. Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil también en el norte de las islas Canarias montañosas y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en entornos de montaña, sur de Galicia y oeste de ambas mesetas».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «Las temperaturas máximas descenderán en el tercio nordeste peninsular, Baleares y litorales del extremo sureste. Pocos cambios en Canarias y ascensos de ligero a moderados en el resto. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los descensos en la mitad oeste peninsular y Cataluña. Se esperan heladas en zonas altas de los Pirineos. Predominará el viento de componente oeste en la Península y Baleares, con tendencia a rolar a sur en las islas y fachada oriental. Se prevé moderado en litorales, Baleares, Ebro y otras zonas del este, con intervalos fuertes y/o rachas muy fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán. En Galicia y Canarias será del norte, flojo en el interior de Galicia y moderado en el resto».