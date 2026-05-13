Cielos nubosos y cubiertos dominarán la jornada en toda la provincia el 13 de mayo de 2026, con probables nieblas en las zonas elevadas del interior. Se esperan precipitaciones débiles, principalmente en el litoral guipuzcoano y temperaturas en ligero descenso. Además, los vientos de componente oeste girarán a norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias constantes y cielo gris todo el día

A medida que Bilbao despierta, un manto gris cubre el cielo que se despereza lento, presagiando un día de intensas lluvias. La jornada del 26 de octubre se presenta con un ambiente cargado y pesado, llevando consigo la promesa de chubascos constantes tanto por la mañana como al caer la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados, ofreciendo un respiro en medio de la incesante humedad que alcanzará niveles altos, haciendo que la sensación térmica se mantenga en torno a los 11 grados.

Los vientos del norte soplan suavemente, promediando 20 km/h, aunque sin alcanzar niveles que puedan resultar incómodos. Tras el mediodía, el cielo será un lienzo inmutable e incoloro, como si el sol, que hará su aparición a las 6:50, estuviese tímido ante la impenetrable neblina. Con la puesta del sol a las 21:26, este día se desvanecerá, dejando a los bilbaínos preparados para buscar refugio mientras las nubes lloran y el viento trae consigo las historias del mar.

Cielo gris y lluvias inminentes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta con un cielo gris plomo, como si la ciudad se preparase para un espectáculo de agua y viento. Las nubes amenazan con soltar un torrente inminente, mientras que la brisa sopla con fuerza desde el norte, creando una sensación de inquietud en el aire. Las temperaturas oscilan entre los 12 y los 18 grados, generando un leve frescor que recorre las calles.

A medida que avance el día, las lluvias serán intensas, con una probabilidad del 100% tanto por la mañana como en la tarde-noche. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 35 km/h, lo que sumado a una humedad relativa que roza el 90%, puede resultar bastante incómodo. Por ello, es recomendable no olvidarse del paraguas y estar preparados para un día bastante revuelto.

Guecho: ambiente gris y lluvioso hoy

El día comienza en Guecho con una atmósfera pesada, donde la lluvia será protagonista prácticamente desde el amanecer. Con una probabilidad del 100% de precipitaciones hasta el mediodía, los cielos estarán cubiertos y la sensación térmica se mantendrá en torno a los 12°C. El viento del norte soplará a una velocidad media de 20 km/h, alcanzando ráfagas máximas de 40 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta aún más fresca.

A medida que avance la tarde, las lluvias continuarán con una probabilidad de 95% y aunque las temperaturas subirán un poco hasta alcanzar los 17°C, la sensación térmica se mantendrá en su punto máximo. Con una humedad que rondará el 90%, la sensación de pesadez se intensificará. El sol saldrá a las 06:50 y se ocultará a las 21:27, ofreciendo 14 horas de luz que, aunque escasa para disfrutar al aire libre, será suficiente para contemplar el paisaje gris que nos acompaña.

Santurce: ambiente estable y nubes pasajeras

El tiempo durante la mañana y la tarde se presenta mayormente estable, con algunas nubes que podrían aparecer sin causar preocupación. Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, el viento se mantendrá suave y casi imperceptible.

Esta jornada se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como un paseo tranquilo por el barrio. La atmósfera se sentirá relajante, perfecta para realizar esas pequeñas tareas cotidianas con calma y disfrutar del entorno.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

Las nubes dominarán el cielo en Basauri durante la mañana, junto con una probabilidad elevada de lluvia que hará que el ambiente se sienta fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. A medida que avance el día, la situación no mejorará, continuando la lluvia y manteniendo un cielo cubierto, con temperaturas que alcanzarán hasta los 18 grados en su punto más cálido.

Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa impermeable si planeas salir, ya que el tiempo no ofrecerá tregua durante la tarde-noche. Las rachas de viento también se notarán, así que no olvides abrigarte bien al salir.