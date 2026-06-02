Detenido un hombre por amenazar e insultar a una mujer en el Metro de Madrid por llevar simbología judía

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de amenazar e insultar a una mujer por portar un colgante con simbología religiosa judía cuando viajaba en el Metro de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo en el suburbano madrileño, cuando el arrestado reconoció el símbolo religioso que llevaba la víctima y comenzó a dirigirse a ella con expresiones antisemitas e insultos humillantes.

Según la Policía, el hombre adoptó una actitud «amenazante e intimidatoria», lo que provocó que la mujer sufriera un ataque de ansiedad y un temor real a ser agredida por el ahora detenido. De hecho, tuvo que ser asistida tras el incidente.

Además de las consecuencias inmediatas, la víctima manifestó sentir miedo a volver a utilizar el transporte público por temor a sufrir situaciones similares.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes pusieron en marcha una investigación para identificar al presunto autor debido a la gravedad del incidente y a su repercusión social.

Como resultado de las pesquisas, el sospechoso fue identificado y detenido el pasado 19 de mayo, apenas tres días después de los hechos. El hombre está acusado de un delito contra la integridad moral y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.