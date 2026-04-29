Nuevo ataque antisemita en Londres: un hombre hiere a dos personas en una sinagoga

Al menos dos personas han resultado heridas en un ataque perpetrado contra una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, la capital de Reino Unido, según ha informado la ONG judía Shomrim.

La organización ha indicado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar en el noroeste de la ciudad y que, tras en un primer momento tras el ataque, el principal sospechoso huyó del lugar de los hechos con el arma en la mano.

Sin embargo, poco después varios miembros de la organización han logrado retenerlo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que han procedido a detenerlo para trasladarlo a Comisaría. Mientras, las víctimas están siendo atendidas por unidades del servicio de ambulancia judío Hatzola.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron este lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido esta mañana.

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de una serie de ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros eventos o comercios de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.