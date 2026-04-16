Líderes judíos europeos reclaman un estatus especial y protección legal ante el aumento del odio a Israel

Los líderes judíos en Europa han aprobado este jueves en Bruselas un mandato para exigir a la Unión Europea un estatus especial protegido ante el auge del odio contra las comunidades de judíos europeos e Israel. Más de un centenar de líderes judíos de toda Europa han aprobado en Bruselas un mandato para que la Asociación Judía Europea (EJA) negocie con los gobiernos nacionales y con las instituciones de la Unión Europea la creación de un estatus especial de minoría protegida para las comunidades judías.

La decisión se ha tomado tras una votación en sesión plenaria durante la conferencia anual de la EJA, celebrada en la capital comunitaria después de dos días de intensos debates, reuniones de trabajo y discusiones internas. La organización sostiene que la medida responde al «deterioro de la seguridad» y al aumento de la sensación de vulnerabilidad entre las comunidades judías en Europa.

Un nuevo marco legal ante la inseguridad

La conferencia, celebrada bajo el lema Intifada global: las comunidades judías en primera línea, ha reunido a líderes comunitarios, representantes políticos y diplomáticos internacionales.

El mandato aprobado plantea la creación de un marco jurídico estable que garantice la protección de la vida judía en Europa más allá de los cambios políticos en cada país. Según la propuesta, este estatus estaría «blindado», de forma que los derechos y la seguridad de las comunidades no dependan de la voluntad de los gobiernos de turno.

Tres pilares del estatus propuesto

El plan impulsado por la EJA se articula en tres grandes ejes que, según sus promotores, buscan asegurar la continuidad de la vida judía en Europa.

El primero pasa por el reconocimiento de los judíos como minoría nacional, no solo religiosa, sino también étnica y cultural, con el objetivo de proteger su identidad histórica en Europa, donde han vivido durante más de dos mil años.

El segundo pilar se centra en la protección legal reforzada de derechos esenciales, incluyendo el endurecimiento de las leyes contra el antisemitismo, la penalización de la incitación al odio y la protección de prácticas religiosas como la circuncisión, el sacrificio kosher o los ritos funerarios.

El tercero plantea la creación de mecanismos estables de cooperación con los Estados, con participación institucional de las comunidades judías en ámbitos como seguridad, educación y cultura, además de financiación específica para su protección y desarrollo.

Advertencias sobre la situación en Europa

Durante el encuentro, el presidente de la EJA, el rabino Menachem Margolin, ha defendido la necesidad urgente de este nuevo estatus, asegurando que las herramientas actuales «ya no son suficientes» para frenar el aumento del antisemitismo.

«Cuando se vuelve normal que los judíos sean atacados en las calles o que los estudiantes oculten su identidad, es evidente que hace falta un nuevo marco de protección», ha señalado.

Margolin ha subrayado que el objetivo es doble: garantizar la seguridad de las comunidades de judíos en Europa y evitar que sus derechos dependan de cambios políticos o decisiones puntuales de los gobiernos para que no sean receptores de mensajes de odio y sus consecuencias.

Preocupación internacional

La conferencia ha contado también con intervenciones de representantes internacionales que han alertado del incremento de incidentes antisemitas en distintos países europeos.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha advertido de que los ataques contra sinagogas, escuelas y familias judías suponen «un ataque directo a los valores de Europa».

Desde Estados Unidos, el embajador en Bélgica, Bill White, ha trasladado el mensaje de inseguridad que, según ha afirmado, transmiten muchas comunidades judías, reiterando el apoyo de Washington a su derecho a vivir y practicar su religión libremente.

Por su parte, el enviado especial estadounidense, el rabino Yehuda Kaploun, ha reclamado una estrategia más coordinada y eficaz para combatir el antisemitismo en Europa.

Un debate que llega a las instituciones

La propuesta de la EJA abre ahora una fase política clave, en la que el mandato será trasladado a gobiernos nacionales y a las instituciones europeas.

El objetivo declarado es convertir este estatus en un marco legal permanente de protección reforzada para las comunidades judías en Europa, en un contexto que sus impulsores describen como “de creciente inseguridad”.