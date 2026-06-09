Piden a todos los hogares que viertan vinagre por el desagüe este miércoles

Si a uno le dicen que debe echar vinagre por el desagüe, puede que piense que se trata de una locura. Sin embargo, esta se trata de una forma rápida y sencilla de ahorrarse problemas en un futuro, e incluso puede ser una solución eficaz contra las grandes tormentas que puedan llegar a suceder a través de los temporales.

En Reino Unido ya han adoptado esta medida. Tras la fuerte ola de calor que ha afectado al país a finales de mayo, junio ha cambiado radicalmente con las temperaturas en las islas británicas. Durante los últimos días se han experimentado varias tormentas eléctricas que pueden acarrear un gran problema: el atasco de las tuberías.

El vinagre como la solución al atasco

Durante este clima, los desagües laterales de las casas pueden quedar obstruidos rápidamente por hojas, ramas y otros residuos de suciedad y polvo. Los restos de comida que caen por los desagües de la cocina también pueden obstruir los exteriores, con grasa, aceite o restos de comida.

Esto puede ocurrir cuando las fuertes lluvias se encuentran con desagües bloqueados, y las tuberías ya no pueden evacuar la cantidad de agua de lluvia que cae a través de ellas debido a la obstrucción del desagüe exterior.

Desde la Oficina Meteorológica Británica afirman que la lluvia aún no ha cesado, y añaden en su pronóstico que «es probable que continúen los chubascos o periodos de lluvia más prolongados hasta el domingo y principios de la próxima semana».

Este método hace ahorrar mucho dinero

Para desatascar los desagües exteriores no es necesario gastar grandes sumas de dinero en costosos productos desatascadores, que además suelen contener sustancias químicas tóxicas. Para ello basta con usar vinagre y bicarbonato de sodio, que permitirá mantenerlos funcionando correctamente sin necesidad de desatascarlos constantemente.

La mejor forma de evitar que se obstruyan las tuberías es controlando lo que se vierte en ellas. Si las tuberías están conectadas al interior de la vivienda, uno debe asegurarse de que nadie arroje grasa ni elementos que puedan obstruir los desagües por ellos, ya que son la causa principal de estas obstrucciones.