Expertos instan a prepararnos porque llega a España una masa de aire polar que va a reventar el verano

Este martes, 9 de junio, llega a España una masa de aire polar que provocará un descenso de las temperaturas, especialmente en la zona del norte peninsular, donde el clima será más fresco de lo habitual en esta época. Las temperaturas podrían situarse varios grados por debajo de los valores normales del mes de junio.

La zona más afectada será el norte

Las comunidades del norte y nordeste peninsular notarán con mayor intensidad este fenómeno. Las temperaturas máximas quedarán por debajo de los valores habituales de junio, en estas zonas, trayendo un ambiente más propio de la primavera que del verano.

Los expertos opinan

Según los meteorólogos, este episodio está relacionado con la irrupción de aire frío procedente de latitudes más altas, que alterará temporalmente la estabilidad atmosférica y frenará el ascenso térmico que se había instalado en buena parte del territorio nacional. Esto supone una tregua en el calor de los próximos días que se prolongará hasta el jueves.

¿A qué lugares afectará?

La entrada de este aire frío afectará sobre todo al norte y nordeste del país, con temperaturas que podrían rondar varios grados por debajo de los valores normales del mes en el que se inicia el verano. Los mapas meteorológicos muestran que en las capitales del norte las máximas estarán en torno a los 17-20 ºC. Por el contrario, en el sur las temperaturas rondarán los 37 ºC. Además, el cambio de masas de aire favorecerá la aparición de nubosidad, viento del norte y algunas precipitaciones en zonas de montaña y del Cantábrico.

Un episodio excepcional

A pesar de lo previsto para el martes, los expertos apuntan que no se trata de un cambio de clima permanente. Las previsiones señalan que una vez finalizado el episodio de aire polar, las temperaturas volverán a recuperarse de forma progresiva en gran parte del país. La llegada de esta masa de aire polar significará un alivio temporal para las zonas que han experimentado temperaturas elevadas durante los últimos días, marcando la pausa antes del regreso del calor veraniego.