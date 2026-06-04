El tiempo da un giro en España: la AEMET alerta de tormentas, granizo y vendavales en varias comunidades

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de tormentas, granizo y vendavales en varias comunidades, llega un importante giro radical en el tiempo de cara al fin de semana. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia en unos días en los que parecerá que el tiempo nos guarda un importante secreto. Lo que tenemos por delante es una vuelta a la primavera en toda regla.

Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que las temperaturas se han disparado, volver a la normalidad, puede ser algo para lo que no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás incluso tendremos que volver en busca de una chaqueta que nos acompañe en unos días en los que el inicio puede estar marcado por un importante descenso de las temperaturas. Esta es la peor previsión del tiempo que la AEMET podría hacer en estas fechas.

Da un giro radical el tiempo en España

Estábamos teniendo uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos, sin haber empezado esta estación. Estas últimas semanas las temperaturas se han disparado en gran parte del territorio, lo que quiere decir que tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es momento de saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos lo que nos esperaba. Por lo que, hasta el momento no estábamos del todo preparados para un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Estaremos pendientes de un tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más, de cara a un fin de semana en el que tocará saber qué puede pasar en breve. Esta novedad que nos espera en días pasados puede convertirse en un cambio de tendencia que empezará a visualizarse en ciertos puntos del país.

Del verano a una primavera fría hay un simple paso contra el que deberemos empezar a visualizar de la mejor manera posible.

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de tormentas, vendavales y granizo

Una de las alertas más importantes de estos últimos tiempos, ya está en marcha, estaremos muy pendientes de un tiempo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué puede pasar en breve con la mirada puesta a unos cambios que serán esenciales que tengamos en cuenta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El paso de un frente por la mitad norte peninsular dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, y dará paso a la entrada de una masa de aire más fresca. Las precipitaciones serán débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental. En Cataluña y el norte de Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes y acompañados de granizo. En la mitad sur peninsular y Baleares se prevén cielos con intervalos de nubes altas y nubes bajas en el litoral mediterráneo durante la mañana. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur. Existe una baja probabilidad de formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica. Las temperaturas máximas ascenderán en el arco mediterráneo, localmente de forma notable, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde descenderán; también descenderán en las mesetas y Extremadura, y de forma notable en el norte peninsular. Las mínimas ascenderán ligeramente en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña, descenderán también ligeramente en el norte y Extremadura, y se mantendrán sin cambios en el resto. Podrán superarse los 35 grados en zonas bajas de la mitad sur del área mediterránea y en los litorales de Málaga. Se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos. En Canarias ascenderán las máximas en las islas occidentales».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes y acompañados de granizo, en Cataluña y el norte de Castellón. Temperaturas máximas superiores a 35 grados en zonas bajas de la mitad sur mediterránea. Alisio con rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en Canarias. El viento soplará moderado de componente oeste en la mayor parte de la Península, con intervalos fuertes y baja probabilidad de rachas muy fuertes en el mar de Alborán y el litoral cantábrico. Soplará moderado de componente sur en Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular. Además, la tramontana podrá ser fuerte, con rachas muy fuertes en el Ampurdán, y afectará a Baleares al final. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas».