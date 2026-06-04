Hoy, 4 de junio de 2026, la provincia de Barcelona se verá envuelta en un cielo que comenzará poco nuboso, pero que por la tarde evolucionará a muy nuboso, trayendo consigo chubascos potencialmente intensos y tormentas dentro de su territorio. Mientras las temperaturas mínimas ascenderán en el interior, se espera un ligero descenso en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de junio

Barcelona: nubes y chubascos al caer la tarde

El cielo se despereza lento en Barcelona, brindando una mañana grisácea que anticipa la posibilidad de chubascos desde las horas de la madrugada. Con temperaturas que rondan los 21 grados al amanecer, el ambiente se siente un tanto pesado, con una humedad que puede resultar abrumadora. El viento, proveniente del sur, soplará suavemente a 15 km/h, ofreciendo un breve alivio a la calidez que se presenta con los primeros rayos del sol a las 06:19.

Ya por la tarde, las nubes cobrarán protagonismo y la posibilidad de lluvia se volverá inminente, sobre todo al caer la noche, cuando las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados. La sensación térmica puede llegar a parecer más elevada, rozando los 28 grados, lo que hará que salgan a relucir los paraguas. Con la puesta del sol a las 21:20, se despedirá un día que, aunque stormy, estará lleno de matices en el cielo barcelonés.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes pesadas y lluvias inminentes

Nubes pesadas y un viento que silba entre los edificios anticipan un día de inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat. A primera hora, el cielo se presenta cubierto, con temperaturas que rondan los 21 grados. A medida que avanza la jornada, las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% por la tarde-noche, mientras el viento sopla con rachas de hasta 9 km/h y la humedad se siente abrumadora.

La mañana promete temperaturas agradables pero, a medida que se aproxima la tarde, el tiempo se tornará más desapacible, con un descenso térmico que puede sorprender a más de uno. Prepárese para un ambiente fresco y húmedo, con una sensación térmica que podría bajar a 18 grados. No olvide llevar paraguas si planea salir, ya que las precipitaciones son casi seguras.

Cielos nublados con lluvias nocturnas en Badalona

La jornada en Badalona amanece con cielos mayormente cubiertos y una temperatura mínima de 17°C que, con una sensación térmica similar, da paso a un ambiente fresco. A medida que avanza la mañana, existe una probabilidad del 35% de precipitación, aunque el verdadero riesgo de lluvia se concentra en la tarde-noche, donde la probabilidad alcanza un 100%. El viento soplará del sur, con una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que pueden superar los 30 km/h, lo que aportará una sensación de frescura.

En la tarde, la temperatura máxima ascenderá a 27°C, pero debido a una humedad relativa que podría llegar al 85%, el ambiente resultará bastante pesado. La tarde se presentará con cielos parcialmente nublados, pero la llegada de las lluvias hacia la noche nos dejará una puesta de sol a las 21:20, tras un día con aproximadamente 15 horas de luz. Es recomendable llevar paraguas al salir y disfrutar de la jornada con precaución.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo se presenta con cielo mayormente nublado y con temperaturas que alcanzarán los 28 grados durante la tarde. A lo largo del día se espera un leve soplo de viento, lo que puede aportar una agradable sensación, aunque hay posibilidad de lluvia en la tarde y noche.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Un paraguas a mano podría ser una buena idea, pero no dejes que eso detenga tus planes al aire libre.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET