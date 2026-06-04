Previsión meteorológica en Castilla y León: lluvia en el norte y descenso de temperaturas según AEMET

Hoy, 4 de junio de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variado. En el norte y nordeste, los intervalos nubosos traerán probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las montañas, mientras que en el resto del territorio disfrutaremos de cielos poco nubosos con algún intervalo nuboso ocasional. Las temperaturas mínimas permanecerán estables o en ligero ascenso, pero las máximas sufrirán un notable descenso en el tercio norte y la meseta. El viento soplará de forma floja o moderada desde el norte y oeste.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 4 de junio

Mañana con posibles lluvias y sol a la tarde en León

El cielo se despereza lentamente en León, ofreciendo un espectáculo de nubosidad que promete mantenernos en vilo. Durante la mañana, es probable que un leve manto de lluvia intente colarse entre las nubes, aunque no debería ser un inconveniente significativo, ya que el riesgo se disipa a medida que avanza el día. La temperatura mínima rondará los 9 grados y a medida que el sol, tímido pero decidido, se eleva por el horizonte a las 6:46, la sensación térmica podría experimentar un ligero ascenso hasta alcanzar los 22 grados.

A medida que el día avanza, la tarde se presenta despejada y con una brisa suave proveniente del sureste, a una velocidad de 10 km/h, que hará que el ambiente sea más fresco y agradable. Con una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, la sensación será cómoda. La tarde-noche, iluminada por un sol que se despide a las 21:55, promete ser tranquila, con temperaturas que no bajarán de 18 grados, ideales para disfrutar de un paseo al caer la luz.

Zamora: nubes y viento anuncian sorpresas

Las nubes han tomado el cielo zamorano, presagiando un día lleno de sorpresas meteorológicas que alterarán la rutina habitual. Al amanecer, el sol lucha por asomarse entre la bruma y la brisa fresca ya anuncia cambios inminentes en el tiempo.

Por la mañana, la temperatura rondará los 12 grados, ofreciendo una sensación térmica más baja debido a un viento fuerte que soplará a 20 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 90 km/h. Aunque las lluvias no se prevén en las primeras horas, por la tarde se intensificará la inestabilidad junto a un descenso térmico hasta los 26 grados. Con la humedad en máximos del 90%, es mejor llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y viento moderado

Este jueves, Salamanca amanece con un cielo parcialmente nublado, pero sin riesgos de lluvia en la mañana. Con temperaturas que rondan los 13°C, la sensación térmica será fresca, aunque el mercurio ascenderá a 24°C durante la tarde. La humedad se mantendrá entre el 25% y el 80%, lo que hará que el ambiente sea algo pesado, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que avance el día, el viento del noreste soplará moderadamente, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que se recomienda precaución si se está al aire libre. La jornada contará con aproximadamente 15 horas de luz, ya que el sol saldrá a las 06:52 y se pondrá a las 21:50.

Valladolid: cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

El tiempo en Valladolid se presenta estable a lo largo del día, con cielos que alternan entre parcialmente nublados y despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados y aunque existe una ligera posibilidad de lluvia durante la tarde-noche, el viento será suave, creando un ambiente agradable.

Resulta un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a salir y disfrutar de lo cotidiano. Aprovechar este tiempo templado puede ser una buena manera de desconectar y recargar energías.

Cielos cubiertos y lluvias esperadas en Burgos

Los cielos en Burgos amanecerán cubiertos, con brumas que podrían dar paso a algunas lloviznas ligeras, manteniendo una temperatura mínima de 8 grados. A medida que avance el día, la situación empeorará con una mayor probabilidad de lluvia por la tarde-noche, alcanzando los 19 grados. A pesar del tiempo inestable, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica podría estar alrededor de 21 grados durante las horas más cálidas.

Palencia: cielo despejado con posibles chubascos

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado, aunque la frescura de la madrugada se irá disipando hacia una tarde donde el termómetro alcanzará los 24°C. Con un viento del norte que soplará a 25 km/h, la jornada promete ser dinámica, pero las nubes podrían hacer su aparición, acompañadas de una pequeña probabilidad de chubascos intermitentes, especialmente a partir de media mañana.

Con la noche en el horizonte, se espera que la temperatura descienda a 10°C y la humedad relativa se mantenga en niveles de 25%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir, ya que los contrastes térmicos pueden verse acentuados por ráfagas de hasta 40 km/h. Disfruten del día, pero mantengan un ojo al cielo.

Cielos claros y ambiente cálido en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avance el día, estas temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, manteniendo cielos claros y una brisa ligera del norte que promete ser una compañía agradable en estas horas.

A lo largo de la jornada, el tiempo se tornará más cálido, ideal para disfrutar al aire libre, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta 23 grados. No olvides llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera durante la noche, ya que las temperaturas descenderán a 13 grados. ¡Aprovecha el sol y disfruta de este hermoso día!

Segovia: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas mínimas de 12°C, mientras el cielo se pinta de un azul sereno a medida que avanza la mañana. El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 20 km/h, brindando una agradable brisa que acompañará el ascenso térmico hacia una máxima de 24°C por la tarde.

A medida que el sol se desplaza en el horizonte, se recomienda aprovechar las horas soleadas antes de la noche, ya que el mercurio podría descender y la sensación térmica coincidirá con los 23°C. La humedad será variable, alcanzando un 30% en los momentos más cálidos, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y disfrutar del día al aire libre antes del ocaso a las 21:44.

Cielo despejado con lluvias posibles en Soria

Este día se presenta con un amanecer fresco, donde el cielo se mostrará despejado y las temperaturas comenzarán a rondar los 14 grados. A medida que avancen las horas, la sensación térmica alcanzará hasta 22 grados, ofreciendo una jornada agradable, aunque con posibilidad de algunas lluvias en la tarde-noche. El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada de 20 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 30 km/h.

Al caer la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y aunque las temperaturas se mantendrán suaves, se anticipa un ligero descenso hacia la noche. Disfrutaremos de aproximadamente 15 horas de luz, con la salida del sol a las 6:45 y su ocaso a las 21:40, ideal para aprovechar el exterior y contemplar la belleza del atardecer.