Soraya Rodríguez revela que Leire llevaba las redes de Sánchez en las primarias que lo enfrentó a Susana Díaz

La que fuera portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretaria de Estado del Gobierno de Zapatero, Soraya Rodríguez, ha hecho una revelación muy clarificadora sobre la relación entre Pedro Sánchez y la cloaquera Leire Díez. Soraya Rodríguez ha asegurado que la investigada por el juez Pedraz llevaba las redes sociales de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias que le enfrentó a Susana Díaz en 2017.

Ha sido taxativa al aseverar con rotundidad que desde que estalló el caso Leire «el Gobierno y la dirección del partido han estado mintiendo». Recordemos que al principio dijeron que era una militante más, pero Soraya Rodríguez ha puntualizado que Leire «era muy conocida y una persona relevante en el círculo más íntimo, de mayor confianza política del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE».

Por eso, dice que no son de extrañar los mensajes y conversaciones que ha sacado a la luz la UCO y «con personas de referencia como Juanma Serrano, Isaura Leal… gente que estuvo desde el principio en las primarias», ha afirmado en el programa Código 10 de Nacho Abad en Cuatro.

Soraya Rodríguez ha asegurado que ella no la conocía, pero que sabía que era una persona «que estaba llevando las redes de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias frente a Susana Díaz». Rodríguez ha recordado que ella estaba en el equipo de Susana Díaz, y que «indudablemente, sabíamos qué persona estábamos en cada equipo».

Ha añadido que Leire Díez ha «trabajado codo con codo con Cerdán, con Ábalos, con Maritcha Ruiz (ex jefa de Prensa del PSOE), o sea, con todas las personas que entonces trabajaban codo con codo con Pedro Sánchez».

En este sentido, la ex portavoz del PSOE ha recordado también que «luego Sánchez tuvo muy en cuenta a las personas que trabajaron con él, por eso Leire Díez ha sido directora institucional de Correos y responsable de Comunicación de Enusa».