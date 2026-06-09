Así queda el grupo de España para la clasificación para el Mundial femenino 2027 tras la goleada a Islandia

España ya está en el Mundial de Brasil 2027. La Selección ha acabado primera de su grupo en la fase de clasificación, poniendo el sello a su billete con una nueva goleada. Islandia no fue rival para unas campeonas del mundo que pasaron por encima de las nórdicas. Desde el primer momento se lanzaron a por los tres puntos que necesitaban y los obtuvieron con un 1-6 en el que marcaron Vicky López –por partida doble–, Edna Imade, Salma, Claudia Pina y Aitana. Inglaterra también goleó, pero no les sirvió de nada, puesto que acaban segundas.

La Selección venía de golear a las inglesas, por lo que dependían de sí mismas para obtener la clasificación directa para defender su corona en Brasil, evitando la repesca. Aparecían en primera posición del grupo A3 de clasificación para el Mundial 2027, tras empatar a puntos con Inglaterra y superarla gracias al gol average. Para ello, fue vital el 4-0 en Mallorca del pasado viernes, con la que evitaban caer a las eliminatorias de acceso a la cita mundialista sólo con ganar en Reikiavik.

La Selección volvió a avasallar. Islandia no fue en ningún momento rival para un equipo decidido, que no tardó ni cinco minutos en adelantarse. La tranquilidad se instalaba en las campeonas del mundo, sabiéndose en ese momento clasificadas para el Mundial de Brasil. Comenzaba la samba de la Selección, que le imponía un ritmo endiablado a la circulación del balón. Las ocasiones se sucedían y antes del descanso ya ganaban 0-3. En la segunda parte se completaría la fiesta, hasta firmar el set.

Inglaterra se va a la repesca

España llegaba como primera de grupo a la última jornada, donde se medía en Reikiavik a Islandia. Empatada a puntos acaba Inglaterra, que jugaba en Liverpool contra Ucrania y también ganó, por 3-0. El gol average particular es favorable a la Selección, por lo que las campeonas del mundo obtienen el pase directo a Brasil 2027, mientras que las Lionesses irán a la repesca.

España estaba encuadrada en el grupo A3 de clasificación para el Mundial 2027. UEFA cuenta con un cupo de 11 equipos para la cita mundialista, mientras que otra selección irá a una repesca intercontinental. La fase de clasificación mantiene el formato de la Liga de Naciones y, de los 11 clasificados, sólo cuatro son de forma directa.

Los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A han certificado este martes su presencia en Brasil. Además de España, lo han logrado Francia y Dinamarca, mientras que Alemania fue la primera en hacerlo, el pasado viernes. Selecciones como Inglaterra, Italia, Suecia, Holanda o Noruega, se jugarán la clasificación en una repesca donde no deberían tener problemas para lograrla.

Clasificación del grupo de España para el Mundial 2027

Grupo A3

ESPAÑA – 15 puntos Inglaterra – 15 Islandia – 6 Ucrania – 0

Resto de grupos

Grupo A1

DINAMARCA – 14 puntos Italia – 9 Suecia – 8 Serbia – 1

Grupo A2

FRANCIA – 13 puntos Holanda – 11 Irlanda – 9 Polonia – 1

Grupo A4