Islandia – España en directo hoy | Partido de clasificación para el Mundial femenino 2027 en vivo online
Sigue en directo el Islandia – España de la última jornada de la clasificación para el Mundial 2027
La Selección se juega sellar su billete directo a la cita que tendrá lugar en Brasil el próximo verano
Alineación oficial de España contra Islandia en la fase de clasificación para el Mundial 2027
España busca sellar su billete directo para el Mundial femenino 2027 contra Islandia en la última jornada de la fase de clasificación. Las campeonas del mundo tienen que ganar en Reikiavik y, de esa forma, confirmarán la primera posición del grupo A3 y, por tanto, su presencia en Brasil el próximo verano. En caso contrario, dependerían de que Inglaterra obtuviera el mismo resultado que ellas en su partido en casa contra la débil Ucrania. Sigue en directo el Islandia – España, con comentarios minuto a minuto sobre lo que suceda en el encuentro, en OKDIARIO.
La Selección llega al choque dependiendo de sí misma, tras una goleada ante Inglaterra el pasado viernes. Ese 4-0 en Mallorca les permitió igualar a puntos a las campeonas de Europa, superándolas gracias al gol average. De esta forma, sacando en la última jornada los mismos puntos que ellas, sacarán su clasificación para el Mundial 2027.
La vía rápida pasa porque el equipo dirigido por Sonia Bermúdez se imponga a Islandia. De esa manera, no habrá que estar pendiente del resultado que se dé en Liverpool entre Inglaterra y Ucrania y España cerrará su clasificación para el Mundial. En caso de no ser primera, espera una repesca que constará de semifinales y final.
Cuándo es el partido femenino de clasificación para el Mundial 2027 Islandia – España
La UEFA programó este vibrante Islandia – España correspondiente a la jornada 6 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 para este martes 9 de junio. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el inicio de este partidazo que jugará la selección española de fútbol femenino en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los aledaños del Laugardalsvöllur para que el choque pueda comenzar de manera puntual.
España depende de sí misma para estar en el Mundial
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del Islandia–España, en el que la selección femenina buscará su presencia en el Mundial 2027. Las de Sonia Bermúdez dependen de sí mismas para ser primeras de grupo. Basta con ganar para lograrlo y, en caso de no hacerlo, con igualar lo que haga Inglaterra en Liverpool ante Ucrania. A partir de las 21:00 horas, en Reikiavik, España se juega sellar la clasificación directa para el Mundial y, por tanto, certificar su defensa del título obtenido hace casi tres años en Sídney.
Dónde ver en directo gratis el Islandia vs España: canal de TV y cómo ver online
Todos aquellos hinchas que siguen incondicionalmente a la selección española de fútbol femenino y los amantes del deporte rey en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Islandia – España correspondiente a la jornada 6 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 a través de la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que el medio público pone a disposición de todos su página web para que quien quiera pueda acceder a ella con un ordenador y ver así todo lo que suceda en Laugardalsvöllur.