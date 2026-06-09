Islandia – España en directo hoy | Partido de clasificación para el Mundial femenino 2027 en vivo online

España busca sellar su billete directo para el Mundial femenino 2027 contra Islandia en la última jornada de la fase de clasificación. Las campeonas del mundo tienen que ganar en Reikiavik y, de esa forma, confirmarán la primera posición del grupo A3 y, por tanto, su presencia en Brasil el próximo verano. En caso contrario, dependerían de que Inglaterra obtuviera el mismo resultado que ellas en su partido en casa contra la débil Ucrania. Sigue en directo el Islandia – España, con comentarios minuto a minuto sobre lo que suceda en el encuentro, en OKDIARIO.

La Selección llega al choque dependiendo de sí misma, tras una goleada ante Inglaterra el pasado viernes. Ese 4-0 en Mallorca les permitió igualar a puntos a las campeonas de Europa, superándolas gracias al gol average. De esta forma, sacando en la última jornada los mismos puntos que ellas, sacarán su clasificación para el Mundial 2027.

La vía rápida pasa porque el equipo dirigido por Sonia Bermúdez se imponga a Islandia. De esa manera, no habrá que estar pendiente del resultado que se dé en Liverpool entre Inglaterra y Ucrania y España cerrará su clasificación para el Mundial. En caso de no ser primera, espera una repesca que constará de semifinales y final.