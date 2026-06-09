Las cuentas de España para clasificarse para el Mundial femenino 2027 ante Islandia

España tiene en su mano clasificarse para el Mundial 2027 de forma directa. La Selección viene de golear a Inglaterra, por lo que sigue dependiendo de sí misma y, si termina en primera posición la última jornada de esta fase de clasificación, obtendrá su billete para defender su corona en Brasil, evitando la repesca. Ante Islandia, por tanto, hay mucho en juego para las de Sonia Bermúdez.

La selección española aparece en primera posición del grupo A3 de clasificación para el Mundial 2027, tras empatar a puntos con Inglaterra y superarla gracias al gol average. Para ello, fue vital la goleada por 4-0 en Mallorca del pasado viernes, con la que evitaban ya no sólo caer a la repesca, sino depender de sí mismas para certificar de manera directa su presencia en la cita mundialista del próximo verano.

Sólo la primera de grupo se clasificará, por lo que las cuentas de España para este partido ante Islandia están más que claras. Si no acaban en esa primera posición, irán a una repesca que constará de semifinales y final ante selecciones de un perfil más bajo –teóricamente– que las españolas, pero que las dejará sin margen de maniobra para cerrar su clasificación para el Mundial 2027.

¿Qué necesita España para clasificarse para el Mundial 2027?

España llega como primera de grupo a la última jornada, donde se medirá en Reikiavik a Islandia. Empatada a puntos está Inglaterra, que juega en Liverpool contra Ucrania, aunque el gol average particular es favorable a la Selección. Esto hace que las campeonas del mundo tengan en su mano el pase, mientras que las Lionesses necesitan un fallo de las de Sonia Bermúdez.

Si España gana, estará en Brasil. Ganando por cualquier diferencia de goles, hará que Inglaterra pueda, como máximo, igualarlas a puntos pero nunca superarlas en la clasificación, puesto que en los enfrentamientos directos, las inglesas se llevaron la victoria en Wembley por 1-0 pero la selección española goleó por 4-0 en Son Moix.

En caso de no ganar, el pase directo se complicaría mucho. La Selección dependería de lo que sucediera en Liverpool. Tendrían que obtener el mismo resultado que las inglesas ante Ucrania. Si España pincha e Inglaterra no, las campeonas de Europa nos superarían en la clasificación y serían ellas las clasificadas de forma directa para el Mundial, mandando a las de Bermúdez a la repesca.

Esto quiere decir que, si España empata en Islandia, necesita que, como mínimo, Ucrania arañe un empate también contra Inglaterra. Si Islandia da la campanada y gana a España, necesitan también que Inglaterra caiga en casa contra unas ucranianas que han perdido los cinco partidos que han jugado.

Clasificación del grupo de España para el Mundial 2027

España – 12 puntos Inglaterra – 12 Islandia – 6 Ucrania – 0

¿Cómo funciona la clasificación para el Mundial 2027?

España está encuadrada en el grupo A3 de clasificación para el Mundial 2027. UEFA cuenta con un cupo de 11 equipos para la cita mundialista, mientras que otra selección irá a una repesca intercontinental. La fase de clasificación mantiene el formato de la Liga de Naciones y, de los 11 clasificados, sólo cuatro son de forma directa, mientras que los otros 7 saldrán de una repesca continental. Los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A certificarán este martes su presencia en Brasil.

La repesca es un poco compleja. Constará de semifinales, en las que los segundos y terceros de los grupos de la Liga A se enfrentarán a los seis primeros y los dos mejores segundos de la Liga C y, por su parte, los cuartos de la Liga A y los primeros de la Liga B se enfrentarán a los segundos y terceros de la Liga B. De esas eliminatorias saldrán los 16 finalistas. De los ocho ganadores, los siete con mejor clasificación en la fase de grupos conseguirán su clasificación, mientras que el octavo tendrá que superar aún una eliminatoria con selecciones de otras confederaciones.