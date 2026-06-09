El último paso hacia el Mundial 2027 no deja de ser el más importante. La Selección ha logrado lo más complicado, que era remontar el vuelo tras perder en Wembley contra Inglaterra y, ahora, toca rematarlo. Para que la goleada por 4-0 a las vigentes campeonas de Europa surta efecto, España debe ganar en Reikiavik a Islandia (21:00 horas). De esa manera, sellarán su billete hacia la defensa del título mundial del próximo verano en Brasil.

El de este martes es un partido trascendental para la Selección. Más allá de que sean superiores a las islandesas, España está obligada a ganar para evitar la repesca y cerrar definitivamente la clasificación para el Mundial. Igualada a puntos con Inglaterra, pero con el gol average ganado, necesita sacar el mismo resultado que las de Sarina Wiegman, que se miden al equipo más débil del grupo, Ucrania, en Liverpool.

La selección española ya sabe lo que es ganar a Islandia, después de hacerlo el pasado 3 de marzo en Castalia, cuando los goles de Pina –que hizo un doblete– e Imade les dieron la victoria por 3-0. Era la primera jornada de una fase de clasificación que ahora finaliza y en la que sólo la primera de grupo accede directamente al Mundial. Ganándolo, las de Sonia Bermúdez certificarán su presencia en Brasil para defender su corona.

Prohibido confiarse

España llega con todo en su mano para ser primera de grupo, después de una fase de grupos que quedó marcada por la derrota en Wembley. Obligadas a ganar todo lo que quedaba por delante, la Selección asumió el reto y se impuso a Ucrania en Córdoba por 5-0, tras haber logrado dos victorias en los dos primeros partidos. Tocaba después ganar a Inglaterra para seguir con opciones de ser primeras de grupo y, no sólo se llevaron los tres puntos, sino que consiguieron golear con un contundente 4-0.

Ese resultado hacía que la Selección igualara a puntos a las inglesas en la clasificación y tuviera el gol average de su lado. Con todo a favor, viajaban a Reikiavik, donde no pueden fallar. Sonia Bermúdez avisaba antes del encuentro: «En su campo es un rival muy difícil, muy duro. El equipo está mentalizado de lo que nos jugamos».

España, con garantías ante Islandia

Sonia Bermúdez no ha dudaba en destacar los peligros de Islandia, a la que ve como una selección «poderosa en juego aéreo, en duelos, en balón parado, en segundas jugadas, que transitan rápido y tienen jugadoras muy potentes a nivel ofensivo». Sin embargo, España tiene potencial de sobra para sobreponerse. Ya no sólo con las teóricas titulares.

De hecho, se esperan cambios de cara a este último partido. Respecto al encuentro contra Inglaterra, que fue prácticamente perfecto, habrá varias variaciones, concentradas en el centro del campo y el ataque, en su mayoría. Aunque quizás la más clara es la presencia de Olga Carmona en el lateral izquierdo, tras su suplencia en Mallorca. Aitana, Pina y Esther también podrían arrancar de inicio en este último encuentro de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial, con el objetivo de evitar la repesca.