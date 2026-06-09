La campeona del mundo defenderá su título en Brasil. España no ha fallado y se ha impuesto en Islandia por un contundente 1-6 con el que sella su billete al Mundial 2027. En un partido en el que no especularon, las de Sonia Bermúdez consiguieron los tres puntos que necesitaban para cerrar la clasificación directa con una nueva goleada, orquestada por Alexia y Ona en la primera mitad y confirmada gracias a los goles de Vicky, Edna, Salma, Pina y Aitana. Casi ninguna quiso faltar a lo que fue una nueva fiesta de la mejor selección del mundo.

Decía la seleccionadora antes del encuentro que no era un partido sencillo y no quería confianzas, por eso elegía a las mismas once que fueron de la partida contra Inglaterra. Entonces, necesitaban doblegar a la que se ha convertido en su máxima rival, tras caer en Wembley, y lo hicieron. Dieron una exhibición en Mallorca, con un 4-0 con el que pasaban a depender de ellas mismas, dejando a un lado la diferencia de goles. Sólo hacía falta ganar en Reikiavik. Y así hicieron.

Lo cierto es que la Selección volvió a avasallar. Islandia no fue en ningún momento rival para un equipo decidido, que no tardó ni cinco minutos en adelantarse. Qué suerte tiene este equipo de tener a Alexia Putellas. La doble Balón de Oro se inventó una asistencia imposible para Vicky. Le llegó un balón a media altura que, de primeras y estando de espaldas, lo puso al espacio para la joven futbolista del Barcelona, que no perdonó.

La tranquilidad se instalaba en las campeonas del mundo, sabiéndose en ese momento clasificadas para el Mundial de Brasil. Comenzaba la samba de la Selección, que le imponía un ritmo endiablado a la circulación del balón. Las ocasiones se sucedían sin que llegara el segundo, hasta que, de nuevo Alexia, encontró a Ona al espacio. Autopase de la lateral en el área y pase de la muerte para que Edna Imade la mandase al fondo de la red.

Daría tiempo a uno más antes del descanso. Salma volvió a dejar patente que está en un gran momento de forma. Cada vez recuerda más a esa jugadora que fue clave para la consecución de la estrella en 2023 y eso es más que positivo. Y, más allá de eso, qué buena que es Ona Batlle. Irrumpió de nuevo por la derecha, subió casi hasta la línea de fondo y, cuando entró en el área, le puso un nuevo pase de la muerte para Salma. Tras la reanudación, seguía la fiesta de España. Vicky volvió a las andadas, con un golazo desde el balcón del área. Un disparo ajustado al palo puso el cuarto.

España sella el billete al Mundial

A la primera oportunidad de Islandia, la aprovecharon. No llegó Mapi a una rápida transición de las nórdicas, que remató Lif Boama para batir a Cata. La respuesta llegó por medio de Claudia Pina, cómo no. Entró al terreno de juego en el inicio de la segunda parte, junto a Aitana, y lanzó un cañonazo marca de la casa al poste para que se colara en la portería.

Buscaba el sexto la selección española y llegó. Faltaba por sumarse a la fiesta Aitana Bonmatí, que no dudó en pegarla a la primera que pudo. Su disparo raso se vio dentro desde que salió de su bota. Era el sexto, con el que se completaba una nueva goleada y la clasificación directa de España para el próximo Mundial femenino. La campeona defenderá corona en Brasil, donde acudirá nuevamente como máxima favorita el próximo verano.