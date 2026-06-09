Vinagre en el cajetín de la lavadora: por qué recomiendan ponerlo y para qué sirve

Tenemos tendencia a pensar que lo más caro es lo mejor. El vinagre es el ejemplo perfecto si hablamos del lavado de la ropa. Eso sí, aplicarlo de forma correcta requiere de una serie de matices importantes para no arruinar una colada entera. El tipo de vinagre y la cantidad de dosis que se vierten son importantes para hacerlo correctamente. También hay que tener en cuenta una serie de precauciones para no mezclarlo con otros productos. El vinagre tiene múltiples utilidades, como eliminar el olor a humedad en toallas, hacer una desinfección profunda de forma natural y la eliminación de pelos y pelusas, entre otros.

Vinagre blanco de alcohol

Cualquier vinagre no es útil para este tipo de cometido de lavandería. El único que es servible es el vinagre blanco de alcohol, el cual tiene un nivel de acidez de entre el 5% y el 8%. El resto de vinagres pueden ocasionar manchas o desprender residuos pegajosos en los filtros de la lavadora.

Dependiendo del tipo de colada que quieras poner, tiene una serie de instrucciones:

Limpieza de mantenimiento : Son coladas que se realizan una vez al mes. A través de un ciclo corto a una temperatura superior a 60 grados Celsius, se vierten unos 250 ml de vinagre en el tambor.

: Son coladas que se realizan una vez al mes. A través de un ciclo corto a una temperatura superior a 60 grados Celsius, se vierten unos 250 ml de vinagre en el tambor. Como suavizante y neutralizador de olores : El vinagre sirve como último enjuague, eliminando restos de detergente y suavizante de fibras (125 ml).

: El vinagre sirve como último enjuague, eliminando restos de detergente y suavizante de fibras (125 ml). Eliminación de manchas de sudor: Mediante un prelavado, aplicando vinagre y agua sobre la mancha. Se deja actuar unos 15 minutos antes del lavado.

Olor a vinagre

Una de las preocupaciones que surgen a la hora de realizar el lavado es el olor a vinagre. Al ser parte el vinagre del lenguaje final, el olor del ácido acético se evapora completamente durante el secado. Al finalizar la colada, el olor de las prendas es de un aroma neutro y limpio.

Elasticidad

El vinagre cuenta con propiedades antiestáticas, lo que tiene sus ventajas e inconvenientes. Estas propiedades son una solución para combatir los pelos y pelusas que puede soltar la mascota del hogar. Usar el vinagre como suavizante relaja las fibras de la ropa, permitiendo que los pelos y pelusas se desprendan con facilidad de la tela. Estos elementos se desprenden durante el centrifugado y terminan en el filtro de la máquina.