Carme Chaparro reaparece en la red y actualiza su estado de salud: «Sigo viva, aunque sea con cicatrices que pocos ven»
Desde hace meses, la comunicadora ha utilizado sus perfiles sociales para contar cómo está viviendo este complicado proceso
Carme Chaparro ha vuelto a pronunciarse con una publicación que no ha dejado indiferente a nadie
Carme Chaparro ha vuelto a emocionar a sus seguidores con una nueva publicación en redes sociales en la que ha compartido una profunda reflexión sobre el delicado momento de salud que atraviesa desde hace más de un año. La periodista y escritora, que ha optado por mantener en la intimidad el diagnóstico de la enfermedad que padece, ha abierto una vez más una ventana a su realidad con un mensaje cargado de sinceridad, resiliencia y agradecimiento.
Desde hace meses, la comunicadora ha utilizado sus perfiles sociales para contar cómo está viviendo este complicado proceso, aunque siempre ha dejado claro que prefiere reservar algunos detalles para cuando todo haya terminado o su situación mejore. De hecho, hace unas semanas tuvo que salir al paso de los rumores que surgieron tras aparecer con un pañuelo en la cabeza, aclarando que no padece cáncer. «No tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza. Tengo una enfermedad muy complicada. Ya os contaré cuando el proceso termine. O vaya a mejor. Fuerza a todos los que sufrís cualquier enfermedad», escribió entonces, recibiendo una oleada de mensajes de apoyo por parte de seguidores y compañeros de profesión.
Carme Chaparro reaparece en redes sociales
Ahora, Carme Chaparro ha vuelto a pronunciarse con una publicación que no ha dejado indiferente a nadie. En ella comparte una fotografía tomada antes de someterse a las cirugías que han marcado este último año de su vida. Una imagen que, según explica, pertenece a un momento en el que ya conocía el difícil camino que tenía por delante y las consecuencias que podrían derivarse de las intervenciones.
«Es una imagen de los tiempos de antes, de antes de las cirugías, pero cuando ya sabía que iban a ocurrir. Y sus consecuencias. Podía ir todo mal, o todo bien. Aunque pagando un precio alto. Yo lo pago. Pero es mejor eso a estar muerta», confiesa la periodista en un texto que refleja la dureza del proceso que ha vivido.
Lejos de quedarse únicamente en el recuerdo de aquel momento, Chaparro hace una reflexión sobre cómo observa ahora aquella fotografía y todo lo que ha cambiado desde entonces. «Hoy miro esta fotografía y reconozco los ojos de quien ya habitaba en la tormenta y había sido alcanzada por muchos rayos. Sigo aquí. Rota en algunas costuras, pero viva. Y estar viva, aunque sea con cicatrices que pocos ven, siempre es el regalo correcto», escribe.
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Sus palabras han generado una enorme repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios han querido mostrarle su cariño y admiración por la fortaleza con la que está afrontando esta complicada etapa. Numerosos rostros conocidos también han reaccionado al mensaje, enviándole palabras de ánimo y destacando la valentía con la que ha decidido compartir parte de un proceso tan íntimo.
Aunque Carme Chaparro continúa sin revelar cuál es exactamente la enfermedad que padece, sí ha dejado claro en varias ocasiones que sigue centrada en su recuperación y que, cuando llegue el momento adecuado, contará con más detalle todo lo vivido. Mientras tanto, sus publicaciones se han convertido en un testimonio de superación que transmite esperanza a quienes atraviesan circunstancias similares y pone en valor la importancia de celebrar, incluso en los momentos más difíciles, el simple hecho de seguir adelante.