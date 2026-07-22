Es uno de los aprendizajes más valiosos del Principito: «Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible a los ojos»

«Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible a los ojos». Pocas frases han alcanzado una repercusión tan extraordinaria como esta, pronunciada por el zorro en El Principito. Publicada por Antoine de Saint-Exupéry en 1943, la obra ha sido traducida a más de 600 idiomas y dialectos, convirtiéndose en uno de los libros más leídos y vendidos de la historia. Su mensaje, aparentemente sencillo, esconde una profunda reflexión sobre las relaciones humanas, la empatía y aquello que realmente da sentido a la vida.

Una frase nacida de un clásico

El Principito fue publicado por primera vez en Nueva York en 1943, mientras Antoine de Saint-Exupéry permanecía exiliado durante la Segunda Guerra Mundial. Piloto, escritor y periodista, el autor volcó en esta obra muchas de sus vivencias personales y su preocupación por la pérdida de los valores humanos en una época marcada por el conflicto.

La célebre frase aparece durante el encuentro entre el Principito y el zorro, uno de los momentos más recordados del libro. Antes de despedirse, el animal comparte el que probablemente sea el aprendizaje central de toda la historia, ya que las personas solo pueden comprender de verdad aquello con lo que establecen un vínculo emocional. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias y descubrir el auténtico valor de los demás.

Una frase muy actual

Más de ocho décadas después de su publicación, El Principito continúa siendo un fenómeno editorial mundial. La Fundación Antoine de Saint-Exupéry destaca que la obra mantiene una enorme vigencia porque aborda cuestiones universales como el amor, la responsabilidad, la infancia y el sentido de la existencia, temas que trascienden generaciones y culturas.

El afecto, la lealtad, la confianza o la amistad solo pueden comprenderse desde el corazón, una idea que ha convertido esta frase en una de las más influyentes de la literatura contemporánea y en un referente para millones de lectores en todo el mundo.