La reflexión de ‘El Principito’ sobre el sentido de la vida: «No tengo derecho a decir nada que disminuya a un hombre. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo»
La reflexión viral de 'El Principito', el libro francés más vendido y más traducido de todos los tiempos
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‘El Principito’ es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos y uno de los más importantes del siglo XX. Escrito por el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, fue publicado el 6 de abril de 1943 por la editorial americana Reynal & Hitchcock y en Francia salió a la venta tres años después, en 1946, tras la liberación del país durante la Segunda Guerra Mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última frase viral de ‘El Principito’.
‘El Principito’ es uno de los libros más importantes de todos los tiempos y sus enseñanzas siguen perdurando en la sociedad. El escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry fue el autor de uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, tras vender alrededor de 150 millones de ejemplares, y también es el libro francés más leído de toda la historia. También ha sido el más traducido desde su publicación primero en 1943, tanto en francés como en inglés, y después en 1946, después de la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial.
Más que un libro infantil, ‘El Principito’ es un relato en el que se tocan temas trascendentes en la vida, como pueden ser la amistad, el amor, la pérdida y la soledad. Esta novela corta deja constancia de que la amistad puede ser uno de los valores más importantes de la vida y que las conexiones sinceras pueden cambiar el sentido de nuestras vidas. Otras de las lecciones que se pueden extraer de este libro son la importancia de la responsabilidad, la crítica de la superficialidad, la pureza de la infancia o la aceptación de la pérdida.
El Principito y su reflexión viral
«No tengo derecho a decir nada que disminuya a un hombre. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo». Esta es una frase escrita por Antoine de Saint-Exupéry en ‘El Principito’ y que en los últimos días se ha vuelto viral. Además de estas, otras muchas frases publicadas en esta novela corta han marcado a una larga lista de generaciones desde la publicación de esta oda a la escritura. Son las siguientes:
- «Lo esencial es invisible a los ojos».
- «Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad».
- «Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor».
- «Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo».
- «Al primer amor se le quiere más; al resto se le quiere mejor».
- «No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice, mi amigo, y ahora es único en el mundo».
- «Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres comenzaré a ser feliz».
- «El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe adónde va».
- «El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías».
- «Los pensamientos sin contenido están vacíos, las intuiciones sin concepto son ciegas».
- «La inmadurez es la incapacidad de usar la propia inteligencia sin la guía de otro».
- Es una cuestión de disciplina. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta».
- «Mientras más ocupados estamos, más agudamente sentimos lo que vivimos; somos más conscientes de la vida».
- «En todos los juicios en que describimos algo como hermoso, no permitimos a nadie tener otra opinión».
- «La libertad no determina nada con respecto a nuestro conocimiento teórico de la naturaleza, al igual que el concepto de la naturaleza no determina nada con respecto a las leyes prácticas de la libertad».
- «Eres el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides, para bien y para mal».
- «En sí misma, la belleza es asombrosa y conmovedora, o es risueña y encantadora».