Merlín, el hijo de Jorge Sanz nacido de un amor de película: especialista de cine y el ojito derecho de su padre

Durante años, Jorge Sanz fue uno de los grandes galanes del cine español. En los años 90 protagonizó algunas de las películas más recordadas, conquistó a varias generaciones de espectadores y se convirtió en uno de esos rostros imposibles de olvidar de la gran pantalla. Pero si algo ha mantenido siempre en un segundo plano es su faceta más personal: la de padre. Ahora, gracias a Hasta el fin del mundo, el nuevo programa de TVE presentado por Paula Vázquez (en el que también participan Campanario y Jesulín), el público va a descubrir a una de las personas más importantes de su vida: su hijo Merlín. El joven de 24 años será su compañero de viaje en esta aventura por Asia, una experiencia que promete mostrar una relación de esas que se construyen a fuego lento, lejos de los focos.

Porque Merlín Sanz no es solo «el hijo de». Aunque comparte apellido con uno de los actores más queridos del cine español, lleva años intentando abrirse camino por méritos propios en un mundo que conoce muy bien desde pequeño: el de la interpretación y el cine.

Un nombre de película para el hijo de un amor de película

El nombre de Merlín ya escondía una historia especial. Sus padres, Jorge Sanz y Paloma Gómez, sintieron que su relación tenía algo mágico y decidieron llamar así a su hijo, en homenaje al famoso mago de las leyendas.

La historia de amor entre ambos también parece sacada de un guion cinematográfico. Se conocieron siendo muy jóvenes durante el rodaje de Valentina, pero sus caminos se separaron durante años. Un cuarto de siglo después volvieron a encontrarse en una obra de teatro y aquel reencuentro terminó en una relación de 11 años y en la llegada de su hijo.

De tal palo, tal palo… pero con otro camino

Aunque creció rodeado de actores, cámaras y rodajes, Merlín decidió buscar su propio lugar dentro del mundo audiovisual. No quiso convertirse en una copia de su padre y encontró su pasión detrás de las escenas: es especialista de cine.

Su trabajo está muy alejado del glamour de las alfombras rojas. Un especialista es quien se juega el físico para que otros brillen en pantalla: caídas, peleas, persecuciones, escenas de riesgo… Una profesión que encaja con su espíritu aventurero.

Jorge Sanz fue uno de sus grandes apoyos y le animó a formarse en la escuela de especialistas de Ángel Plana, mientras el joven continuaba sus estudios como técnico de laboratorio. Su gran sueño sería participar algún día en una película de superhéroes, especialmente en una producción como ‘Spider-Man’, uno de sus títulos favoritos.

Una infancia marcada por la enfermedad

Detrás de su carácter fuerte hay también una historia de superación. Cuando era niño, a Merlín le diagnosticaron fibrosis quística, una enfermedad que hizo que su padre estuviera especialmente pendiente de él.

En 2019, Merlín sufrió una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la muerte de su madre, Paloma Gómez, después de una larga enfermedad. La relación entre ambos era muy estrecha y su ausencia supuso un duro golpe para el joven y para Jorge Sanz.

El actor se despidió entonces de ella con un emotivo mensaje: «Hoy te has ido, pero me diste el mejor regalo de mi vida. Hasta siempre, Palomita».

Ahora, años después, padre e hijo se embarcan juntos en una aventura que permitirá al público descubrir una faceta hasta ahora desconocida de Merlín. El hijo de uno de los grandes galanes del cine español ya no está solo a la sombra de su apellido: tiene su propia historia, sus propios sueños y una vida que, curiosamente, también parece escrita para una película.