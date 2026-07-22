Mis recomendaciones literarias para las vacaciones: libros adictivos para todos los gustos

¿Qué características ha de tener un libro para leerlo en verano o durante las vacaciones? Siempre dependerá del lector y de sus preferencias personales, pero normalmente relacionamos esta época con literatura de evasión o con aquellas obras más voluminosas que no tenemos tiempo de leer durante el resto del año. Desde OKDIARIO te proponemos cuatro novelas muy distintas entre sí, pero con un denominador común: enganchan desde el primer momento. En primer lugar, tenemos una ficción muy de vibes veraniegas, con playa, surf, amigos y un final sorprendente. También recomendamos un novelón moderno y que lo tiene todo: misterio, historia, amor y personajes increíbles. En tercer lugar, un thriller dividido en tres partes, sangriento y adictivo. Y, por último, un clásico de la literatura universal que hay que reivindicar siempre.

‘Respira’ de Tim Winton

SINOPSIS OFICIAL: Bruce Pike tiene once años y vive en un pueblo maderero cerca de la costa salvaje de Australia Occidental. Solitario por naturaleza, aborrece las tranquilas costumbres de su familia, pero todo cambia cuando se hace amigo de Loonie, un chico impulsivo y rebelde con el que empezará a interesarse por la natación y el buceo y, más adelante, por el surf. Con el paso a la adolescencia su obsesión por el surf crece, especialmente cuando conocen a Sando, un enigmático y veterano surfista que les iniciará en un adictivo mundo de desafíos cada vez más peligrosos.

Publicada originalmente en 2008, Respira es uno de los clásicos más apreciados de la literatura australiana reciente, una sólida novela de formación en la que la abrumadora naturaleza del país permea todo el relato. Una obra que, en su retrato de la amistad durante la adolescencia y los ritos de paso a la edad adulta, explora como pocas la intensidad de las primeras veces y la dificultad de salir a flote y respirar tras haber vivido demasiado deprisa.

‘Todos los colores de la oscuridad’ de Chris Whitaker

SINOPSIS OFICIAL: Misuri, 1975. Mientras la guerra de Vietnam llega a su fin y Muhammad Ali se enfrenta a Joe Frazier, la desaparición de varias niñas quiebra la sensación de seguridad característica de esa pequeña comunidad, que se agrava cuando Joseph Patch Macauley es secuestrado. Su mejor amiga, Saint Brown, se propondrá encontrarlo a toda costa, pero, pese a sus esfuerzos, Patch permanecerá casi un año en total oscuridad en un sótano con la única compañía de una niña llamada Grace, a quien escucha, pero nunca ve, y que lo visita en secreto. Tras ser liberado, la búsqueda de Grace se convertirá en el hilo conductor de la vida de Patch, que tomará giros insospechados a lo largo de dos décadas, mientras Saint luchará por hallar la verdad y recuperar a su amigo, a quien cree perdido en un oscuro recuerdo.

‘El cuarto mono’ de J.D. Barker

SINOPSIS OFICIAL: El detective de la policía de Chicago Sam Porter investiga el caso de un hombre atropellado, pues los indicios en la escena del crimen apuntan a que se trata de El Cuarto Mono, un asesino en serie que ha estado aterrorizando la ciudad. Su modus operandi consistía en enviar tres cajas blancas a los padres de las víctimas que secuestra y mata: una primera con una oreja, una segunda con los dos ojos, y otra con la lengua; y finalmente dejar abandonado el cuerpo sin vida en algún lugar.

El hombre atropellado llevaba una de esas cajas blancas. Se inicia así una frenética carrera contrarreloj para averiguar dónde se encuentra encerrada la próxima víctima.

‘Al este del Edén’ de John Steinbeck

SINOPSIS OFICIAL: Entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial, dos familias viven a lo largo de tres generaciones en el lejano valle de Salinas. Tras acompañar a la familia Hamilton en su épico asentamiento en California, el lector penetra en el sofocante mundo de los Trask, en el que Adam, un hombre de costumbres estrictas y severas, intenta educar en el recto camino a sus hijos Aron y Cal, tras ser abandonado por su mujer, a quien nadie en la familia se atreve a nombrar. Aron es trabajador, obediente y cumplidor. Cal, inquieto y siempre insatisfecho, no soporta el peso del silencio en torno a su madre, cuyo carácter indomable cree él —y secretamente también Adam— que ha heredado; así pues, ya es inevitable la lucha soterrada por el reconocimiento del padre, cuyo rechazo hacia Cal conduce a éste a la más provocadora rebeldía. Un día, Cal se siente extrañamente atraído por la misteriosa Cathy Adams, que regenta el burdel más célebre de la región. A partir de ese instante, la maldición caerá sobre Cal, condenado irremisiblemente a permanecer al este de un elusivo Edén.