Carolina Yuste y Héctor Bellerín, la pareja sorpresa del verano: así han mantenido su romance en secreto

La gran fiesta de la Selección Española tras ganar el Mundial o las fotografías más cómplices de Aitana y Plex a bordo de un yate en Ibiza no son solo las grandes noticias que han recogido esta semana las revistas del corazón. Una de las publicaciones ha destapado una pareja sorpresa, que no es nueva ni reciente, de este verano: la de Carolina Yuste y Héctor Bellerín.

Todos los detalles de la relación de Carolina Yuste y Héctor Bellerín

Desde que despegara su fama en 2019 tras obtener un Premio Goya como Mejor Actriz de Reparto —y seis años después como Mejor Actriz Protagonista—, siempre ha tratado de blindar y mucho su vida personal. De hecho, en redes sociales —donde acumula más de 250 mil seguidores— apenas comparte contenido que no sea sobre ella, sus viajes, sus gustos literarios o sus proyectos.

Por ello, durante 365 días, la actriz procedente de Badajoz no ha dado pistas de que su corazón estaba ocupado. Tal y como ha publicado Semana, Yuste comparte su vida con el futbolista Héctor Bellerín, con el que, según ha deslizado Vanitatis, llevaría alrededor de un año de relación. Eso sí, aunque no han posado juntos en el universo 2.0, durante estos meses no han escondido del todo que compartían tiempo, ya que en distintas ocasiones ambos han publicado imágenes desde los mismos lugares o disfrutando de planes muy similares.

La discreción ha sido, precisamente, una de las señas de identidad de esta historia. Ni la actriz ni el defensa del Real Betis han querido hacer pública su relación, alejándose de la exposición mediática que suele acompañar a las parejas más conocidas del panorama nacional. Esa decisión encaja con la forma en la que ambos han gestionado tradicionalmente su vida privada, evitando alimentar rumores o comentar cuestiones sentimentales en entrevistas y redes sociales.

Carolina Yuste atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional. Tras consolidarse como una de las intérpretes más prestigiosas del cine español gracias a trabajos tanto en la gran pantalla como en televisión, ha optado por centrar el foco en sus proyectos interpretativos. Su perfil público siempre ha estado más ligado a la cultura, la reivindicación social y el cine que a los titulares relacionados con su vida sentimental.

Por su parte, Héctor Bellerín también ha construido una imagen alejada de los estereotipos habituales del mundo del fútbol. Además de su trayectoria deportiva, el lateral ha destacado en los últimos años por su interés por la moda, la sostenibilidad y diferentes causas sociales y medioambientales. Su presencia en eventos vinculados al diseño o al arte ha contribuido a convertirlo en una de las figuras más singulares del deporte español.

Según las informaciones publicadas, la pareja habría compartido escapadas y viajes durante los últimos meses, siempre con un perfil muy bajo y evitando las fotografías conjuntas. Esa estrategia habría permitido que la relación pasara prácticamente desapercibida hasta ahora, cuando las coincidencias entre sus publicaciones y las informaciones de la prensa del corazón han terminado por situarlos en el centro de la actualidad.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Fieles a la discreción que han mantenido desde el inicio de su romance, todo apunta a que seguirán manteniendo su historia lejos del foco mediático, priorizando su intimidad frente al interés que inevitablemente despiertan dos rostros tan conocidos del panorama nacional.