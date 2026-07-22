Así es Fitz, la discoteca VIP elegida por la selección española para celebrar y la favorita de la princesa Leonor

El pasado lunes, 20 de julio, Madrid vivió una jornada para el recuerdo. Los jugadores de la selección española regresaron a la capital tras proclamarse campeones del Mundial 2026, y fueron recibidos como auténticos héroes. Cerca de 2 millones de personas, según las estimaciones, abarrotaron las calles para celebrar el histórico triunfo en un multitudinario homenaje que contó con actuaciones de reconocidos artistas, emotivos discursos y un ambiente de auténtica euforia.

Sin embargo, la celebración no terminó con el acto oficial. Y es que, una vez concluyó, los futbolistas pusieron rumbo a una de las discotecas más exclusivas y frecuentadas por los rostros VIP de Madrid, donde continuaron festejando la segunda estrella. Tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas, Marc Cucurella fue el encargado de coger el micrófono y deleitar a todos los presentes con cánticos de celebración, así como Borja Iglesias se puso frente a la mesa de mezclas.

Como era de esperar, han sido muchos los que se han preguntado por qué eligieron Fitz para continuar con la fiesta. Y lo cierto es que no son los primeros rostros conocidos que escogen este local nocturno para disfrutar de la fiesta de Madrid.

Se trata de una discoteca ubicada en la céntrica calle Princesa de Madrid, cuyas características son únicas y originales. El espacio combina el glamour de los años 20 con tecnología inmersiva y pantallas LED gigantes, así como ofrece sesiones de electrónica, música urbana, pop y reguetón o presentaciones de marca, conferencias y hasta cenas de gala con cócteles privados. Habitualmente, está frecuentado por un público joven y de moda, y es por ello por lo que es común ver artistas y futbolistas famosos en sus reservados. Pero no solo eso, y es que incluso salió a la luz que la princesa Leonor había estado en dichas instalaciones. Ocurrió en diciembre de 2023, justo cuando alcanzó la mayoría de edad, y según se publicó, estuvo acompañada por un total de 8 amigos en una sala VIP situada junto a la cabina del DJ, evitando así ser el centro de todas las miradas.

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En cuanto a sus precios, las entradas pueden conseguirse de manera anticipada por 20 euros, con dos consumiciones hasta la 1:30. Después, solo será una. Sus reservados parten de los 250 euros y varían en función de las condiciones de cada uno y la sesión que se realice ese día. Y es que cabe recordar que es bastante habitual que artistas internacionales también actúen allí, siendo un lugar de referencia para lanzar sus nuevas canciones, interpretar sus temas más populares o disfrutar de un after party después de un concierto en la capital. Quevedo, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Juan Magán, Ozuna o Luis Fonsi son solo algunos de los cantantes que han formado parte de este selecto grupo de artistas.