Solomillo a la brasa: receta para que quede jugoso, tierno y lleno de sabor

Dominar las brasas exige paciencia, respeto por la carne y una intuición que solo se afina tras muchas horas frente al calor de las ascuas. El solomillo, ya sea de cerdo o de ternera, es una pieza noble pero caprichosa. Su baja cantidad de grasa intramuscular lo convierte en un blanco fácil para el fuego descontrolado: un minuto de más y la textura se arruina por completo, convirtiendo un bocado tierno en algo correoso.

Conseguir ese punto exacto donde el exterior muestra un tostado irresistible y el interior se mantiene rosado, tierno y rebosante de jugosidad, no es cuestión de suerte. Es pura técnica, control de la temperatura y selección del producto. Las brasas de encina o roble aportan matices ahumados inigualables, impregnando la superficie sin enmascarar el sabor auténtico del animal.

Ingredientes

1 solomillo de cerdo o ternera de tamaño medio (aproximadamente 600-800 gramos).

Aceite de oliva virgen extra de buena calidad.

Sal marina gruesa o en escamas.

Pimienta negra en grano recién molida.

Opcional: Unas ramitas de romero fresco o tomillo para aromatizar.

Cómo hacer solomillo a la brasa paso a paso

Lo primero es sacar la carne de la nevera con al menos una hora de antelación. Cocinar un solomillo frío directamente sobre el fuego es un error clásico: el centro quedará helado mientras el exterior se quema. La pieza debe atemperarse por completo para que la cocción sea uniforme. Mientras el solomillo alcanza la temperatura ambiente, prepara las brasas. Necesitas un fuego vivo pero sin llama directa. Limpia la pieza de posibles restos de grasa superficial o telillas si el carnicero no lo ha hecho, aunque deja una fina capa protectora para que ayude a mantener la humedad. Pincela el solomillo ligeramente con aceite de oliva virgen extra. Este gesto no busca aportar grasa pesada, sino crear una película que favorezca la reacción de Maillard al contacto con el hierro caliente, logriendo una costra perfecta. Coloca la pieza sobre la parrilla bien caliente. No lo muevas constantemente; la carne necesita asentarse para marcarse y desprenderse sola cuando llegue el momento de darle la vuelta. Gira el solomillo cada dos o tres minutos para que el calor penetre de manera equilibrada por todas sus caras. Si buscas otras formas de prepararlo en casa cuando el tiempo no acompaña, puedes echar un vistazo a esta receta de solomillo de cerdo al horno, una alternativa excelente y muy cómoda, o incluso decantarte por opciones de ave con este solomillo de pavo al horno. Si prefieres guisos reconfortantes de cuchara, el clásico solomillo en salsa de la abuela nunca defrauda. Retira la carne de la parrilla justo un punto antes de lo que te gustaría. Colócalo en una tabla de madera y cúbrelo holgadamente con papel de aluminio. Durante esta pausa, las fibras musculares se relajan y los jugos, que habían huido hacia el centro por acción del calor, se redistribuyen por toda la pieza. Córtalo en rodajas generosas justo antes de servir y corona con unas escamas de sal marina y pimienta recién molida.

Trucos para que salga perfecto

Evita el tenedor: Pinchar la carne durante la cocción es el pecado capital. Los preciados jugos escaparán al instante, secando el interior. Utiliza siempre pinzas de cocina.

El grosor importa: Si la pieza es muy fina, se pasará de cocción en segundos. Pide en la carnicería un solomillo entero y grueso, o córtalo en medallones contundentes de al menos tres centímetros de grosor.

La sal, al final: Añadir sal gruesa antes de cocinar puede deshidratar la superficie. Es mucho mejor salpimentar justo al retirar del fuego o aprovechar las escamas en el momento del corte.

Variantes de la receta

Aunque el sabor de la brasa pura es imbatible, puedes jugar con marinadas previas si buscas un toque diferente. Un baño rápido de aceite, ajo machacado, zumo de limón y hierbas provenzales durante un par de horas transformará por completo el perfil aromático. Los amantes de los sabores intensos suelen envolver la pieza en una capa fina de pasta de pimentón dulce y orégano antes de llevarla a la parrilla, logrando un estilo muy cercano al churrasco tradicional.

Con qué acompañar el solomillo a la brasa

Un plato con tanta personalidad pide guarniciones que no compitan, sino que complementen. Unas patatas asadas directamente en las brasas con su piel, abiertas y aliñadas con mantequilla y hierbas, son un acierto seguro. Los pimientos de Padrón o unas verduras de temporada a la parrilla, como la calabaza o los espárragos verdes, aportan frescura y equilibran la potencia de la carne humeada.

Información nutricional

Por cada ración aproximada de 180 gramos de solomillo a la brasa:

Calorías: 310 kcal

Proteínas: 36 g

Grasas totales: 17 g (de las cuales saturadas: 5 g)

Hidratos de carbono: 0 g

Ficha técnica y suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos (más el reposo de la carne).

Tiempo de cocción: 12-15 minutos (dependiendo del grosor y punto deseado).

Porciones: 4 personas.

Información nutricional estimada: 310 kcal por ración.

Tipo de cocina: Tradicional a la brasa / Parrilla.

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal.