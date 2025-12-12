Solomillo al Pedro Ximénez de Arguiñano: receta tradicional y sencilla
Descubre cómo preparar el solomillo al Pedro Ximénez de Arguiñano, una receta tradicional, sencilla y llena de sabor.
El solomillo al Pedro Ximénez es de esos platos que parecen de restaurante, pero en realidad se hacen en casa sin grandes complicaciones. Tiene un punto elegante, una salsa con carácter y ese toque que encaja perfecto en comidas familiares. Por eso, mucha gente lo guarda como receta solomillo navideño: queda bien, se puede dejar casi listo con antelación y siempre gusta. En esta versión inspirada en el estilo de Karlos Arguiñano, el resultado es un solomillo en salsa tradicional con un matiz dulce y aromático que lo hace especial.
Ingredientes para 4 personas
Con estos ingredientes, estás haciendo un solomillo de cerdo Arguiñano de manual: sencillo, sabroso y con una salsa para mojar pan.
Solomillo al Pedro Ximénez paso a paso
- Sellar la carne. Limpia el solomillo, córtalo en medallones y salpimiéntalo. En una cazuela amplia con aceite caliente, dóralos por ambos lados un par de minutos. Retira y reserva.
- Pochar el sofrito. En esa misma cazuela, baja el fuego y añade la cebolla en juliana y el ajo picado. Cocina despacio hasta que quede bien pochado (aquí se construye el sabor).
- Desglasar con el vino. Sube un poco el fuego y añade el Pedro Ximénez. Deja hervir 2–3 minutos para que se evapore el alcohol.
- Añadir caldo y reducir. Incorpora el caldo de carne y, si te gusta el contraste, las ciruelas o pasas. Cocina 5 minutos para que empiece a espesar.
- Terminar la cocción. Vuelve a meter la carne y cocina 8–12 minutos a fuego medio, según grosor. Así queda jugosa y con una salsa brillante. Resultado: un solomillo en salsa dulce (pero equilibrada), ideal para mojar.
- Esta técnica es la esencia del solomillo al vino Pedro Ximénez: sellado rápido + pochado paciente + reducción final.
Trucos para que salga perfecto
- No cocines de más: el solomillo se seca si te pasas.
- Si quieres una salsa más fina, puedes triturar la cebolla (o parte) al final.
- Ajusta el dulzor: si el Pedro Ximénez es muy dulce, añade un poco más de caldo para equilibrar.
Guarniciones y otras ideas con solomillo
Acompaña con puré de patata, patatas panadera o verduras salteadas. Y si te apetece variar el menú con otras recetas populares, aquí tienes alternativas muy útiles:
Este plato es una apuesta segura: un solomillo en salsa tradicional con un toque festivo, perfecto como receta solomillo navideño o para una comida especial sin complicarte la vida. Y lo mejor: la salsa (dulce, intensa y aromática) convierte este solomillo al Pedro Ximénez en uno de esos platos que se repiten año tras año.