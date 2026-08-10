Solomillo de cerdo a la brasa: receta para que quede jugoso y en su punto

El aroma a sarmientos encendidos y el chisporroteo sutil de la grasa sobre las brasas calientes configuran uno de los rituales más honestos que existen junto al fuego. Preparar un solomillo de cerdo a la brasa exige despojarse de artificios y confiar exclusivamente en la calidad del producto y en el dominio del calor vivo. Lejos de la falsa creencia de que esta carne magra debe cocinarse hasta perder toda su humedad interior, el punto perfecto reclama un punto interior de la pieza ligeramente rosado, una textura tierna que ceda sin resistencia al cuchillo y una costra tostada por el humo que despierte todos los sentidos en el primer bocado.

Ingredientes

2 piezas enteras de solomillo de cerdo fresco de gran calidad (aproximadamente 800 gramos)

40 ml de aceite de oliva virgen extra para el embadurnado inicial

3 ramitas de romero fresco troceadas y 2 de tomillo limonero

2 dientes de ajo machacados con su piel en mortero

5 g de escamas de sal marina gruesa

4 g de pimienta negra en grano recién molida

Cómo hacer solomillo de cerdo a la brasa paso a paso

Sacar las piezas del frío con al menos una hora de antelación para que la carne pierda la rigidez térmica y se cocine de forma homogénea. Limpiar con un cuchillo bien afilado los restos de grasa exterior o telillas superficiales que puedan provocar aristas amargas al entrar en contacto directo con las brasas. Marinar brevemente el solomillo untándolo con el aceite de oliva, los ajos machacados y las hierbas aromáticas desmenuzadas, dejándolo reposar cubierto durante treinta minutos. Preparar las brasas utilizando leña de encina o sarmientos limpios, esperando pacientemente hasta obtener una capa de brasa blanca y estable que irradie calor uniforme sin llamas vivas. Colocar la carne directamente sobre la parrilla a una altura media-alta respecto al fuego, buscando un sellado rápido y agresivo durante los primeros minutos de cada cara. Rotar la pieza constantemente para conseguir un tostado exterior equilibrado mientras el interior alcanza una temperatura de unos 62 grados centígrados. Retirar el solomillo de la parrilla justo en el momento óptimo y colocarlo sobre una tabla de madera limpia para iniciar el descanso de la carne. Dejar reposar la pieza tapada holgadamente con papel de aluminio durante ocho minutos exactos antes de cortar en medallones gruesos y servir inmediatamente.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de este plato reside en el respeto al tiempo de reposo posterior a la brasa. Si cortas la carne nada más sacarla del fuego, los jugos escaparán hacia la tabla y perderás la jugosidad que tanto esfuerzo ha costado retener.

Asimismo, controlar que las brasas no desprendan llama viva evita que los azúcares o aceites de la superficie se quemen con amargor.

Si te apetece experimentar con otras técnicas de asado donde la carne absorbe matices dulces, puedes inspirarte en combinaciones clásicas como el solomillo de cerdo al horno.

Variantes de la receta

Aunque la brasa desnuda con un toque de sal y hierbas es la cumbre del producto, la cocina tradicional ofrece alternativas reconfortantes cuando el tiempo no acompaña para encender fuego al aire libre. Preparar los jugos a fuego lento evoca platos de toda la vida como el clásico solomillo en salsa de la abuela, donde la cebolla pochada y el caldo concentrado crean una melosidad única. No te pierdas tampoco un exquisito solomillo a la sal.

Con qué acompañar solomillo de cerdo a la brasa

Un plato tan ligado al humo y al fuego pide guarniciones que aporten frescor o una textura fundente que contraste con la firmeza del exterior de la carne. Unas patatas asadas directamente en las cenizas con un chorro de aceite de oliva y pimentón maridan de manera impecable. También funciona de maravilla una ensalada de brotes verdes aliñada con vinagreta de cítricos o unas verduras de temporada.

Cómo conservar solomillo de cerdo a la brasa

Las sobras de carne pueden resecarse. Introdúcelas en un recipiente hermético de cristal dentro de la balda más fría de la nevera, donde se mantendrán en óptimas condiciones durante un máximo de dos días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos en total

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Tradicional a la brasa y a fuego abierto

Tipo de comida: Almuerzo o cena de fin de semana

Calorías totales aproximadas: 1280 kcal en total (unas 320 kcal por ración individual de 200 gramos)