Solomillo de cebón: cómo cocinarlo para que quede tierno y jugoso

El solomillo de cebón es una de esas piezas que imponen respeto en la cocina casera. Al proceder de un buey o de un joven castrado, su carne atesora una infiltración de grasa intramuscular única que aporta una jugosidad difícil de igualar en otras categoría vacunas. Tratar este producto exige delicadeza y respeto por los tiempos, ya que un exceso de calor destruye su textura mantecosa en cuestión de segundos. Realmente el secreto radica en una técnica mixta de sellado rápido y control térmico posterior, permitiendo que el interior conserve ese tono rosado tan característico que va a gustar a cualquier comensal exigente.

Ingredientes

1 pieza entera de solomillo de cebón de aproximadamente 1,2 kg

40 ml de aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana

15 g de mantequilla de pasto sin sal

3 ramitas de romero fresco y otras tantas de tomillo limonero

3 dientes de ajo machacados con su piel

5 g de escamas de sal marina gruesa

3 g de pimienta negra en grano recién molida con molinillo manual

Cómo hacer solomillo de cebón paso a paso

Sacar la pieza de la nevera al menos sesenta minutos antes de cocinarla para que alcance una temperatura uniforme en todo su grosor, evitando así el choque térmico en la sartén. Limpiar con un cuchillo bien afilado los restos de grasa superficial o pequeñas telillas que puedan endurecerse durante el cocinado, dejando la superficie tersa. Secar la carne concienzudamente con papel absorbente de cocina, un detalle indispensable para que la reacción de Maillard se produzca de inmediato al entrar en contacto con el hierro caliente. Salpimentar el solomillo justo antes de cocinarlo, presionando suavemente con las manos para que las especias se adhieran a la fibra muscular. Calentar una sartén o plancha a fuego vivo con el aceite de oliva hasta que comience a desprender un hilo sutil de humo blanco. Sellar la pieza entera durante dos minutos exactos por cada uno de sus cuatro costados, buscando un tostado uniforme y ámbar oscuro. Incorporar la mantequilla, los ajos aplastados y las hierbas aromáticas cuando falte medio minuto para terminar el sellado, bañando continuamente la carne con esa grasa espumosa mediante una cuchara. Retirar la sartén del fuego y dejar reposar el solomillo sobre una rejilla durante diez minutos exactos, para que los jugos se redistribuyan por el interior de las fibras.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error al enfrentarse a esta pieza consiste en cortarla inmediatamente después de retirarla de la fuente de calor. Si te impacientas y omites el tiempo de reposo, los jugos cálidos escaparán hacia la tabla de cortar, dejando un interior seco y deslucido.

Vigilar la temperatura interna con un termómetro de cocina resulta infalible: busca siempre entre 52 y 54 grados en el corazón para un punto óptimo de sangre.

Si prefieres explorar otras carnes con técnicas similares, puedes inspirarte en los matices de un solomillo de cerdo al horno.

Variantes de la receta

Aunque la versión pura a la plancha con hierbas respeta la máxima expresión del cebón, los amantes de los guisos tradicionales disfrutan reinterpretando este tipo de cortes nobles con fondos de guisos más elaborados. Por ejemplo como el solomillo en salsa de la abuela, donde el sofrito de cebolla, vino y caldo reduce lentamente hasta envolver el plato en un abrazo reconfortante. Asimismo, si buscas una alternativa ligera para celebraciones donde el cerdo o la ternera no encajan, el solomillo de pavo al horno ofrece una textura sorprendentemente tierna.

Con qué acompañar solomillo de cebón

Un producto de esta categoría requiere guarniciones que acompañen sin enmascarar su perfil cárnico. Un puré de patata mantecoso, elaborado con abundante mantequilla y un toque de nata infusionada con ajo asado, absorbe los jugos del plato de manera excepcional.

Las setas de temporada salteadas con un punto de perejil fresco y aceite de oliva virgen extra aportan un contrapunto terroso que marida de maravilla con la grasa noble del cebón.

Cómo conservar solomillo de cebón

Las sobrantes de este tipo de carne noble merecen un trato cuidadoso para no arruinar su textura en el segundo calentamiento. Si te ha quedado pieza cocinada, guárdala en un recipiente hermético de cristal dentro de la zona más fría del frigorífico durante un máximo de dos días. Para consumirla de nuevo, evita el microondas a toda costa, puedes pasar las lonchas por una sartén con una pizca de aceite.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 75 minutos en total (incluyendo reposo)

Porciones: 6 comensales generosos

Tipo de cocina: Tradicional de autor

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal de celebración

Calorías totales aproximadas: 1850 kcal para toda la pieza (unas 310 kcal por ración individual de 200 gramos)