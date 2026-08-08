Bizcocho con copos de avena sin harina: receta saludable y muy esponjosa

Hornear sin harina de trigo solía considerarse una misión imposible destinada a masas apelmazadas y tristes. Sin embargo, los copos de avena triturados han cambiado por completo las reglas del juego en la repostería casera y saludable. Hoy en día conseguir una textura esponjosa, ligera y con miga jugosa sin utilizar obligatoriamente harinas refinadas es perfectamente factible si se entiende cómo absorbe la humedad este cereal. Las mañanas en casa cambian radicalmente cuando hueles este bizcocho recién salido del horno.

Este interesante bizcocho está pensado especialmente para los amantes de las alternativas en cuanto al aprovechamiento y las texturas únicas, así que si te gusta probar similares pero usando ingredientes como avena prueba el delicioso bizcocho plátano y avena. No te pierdas la textura otoñal de un bizcocho de castañas con harina integral, o simplemente descubre la rica y sedosa base del clásico bizcocho de avena y yogurt.

Ingredientes

2 tazas de avena en copos integrales

3 huevos grandes

1 yogur natural sin azúcar

1 taza de bebida vegetal de almendras

4 cucharadas soperas de pasta de dátiles

Mediosobre de levadura química en polvo

Una pizca de sal

Un toque de canela.

Cómo hacer bizcocho con copos de avena sin harina paso a paso

Introduce los copos de avena en una batidora potente o robot de cocina y tritúralos a velocidad máxima hasta conseguir una harina fina y homogénea. En un bol amplio, casca los huevos y bates con energía junto a la pasta de dátiles hasta que la mezcla espume y gane volumen. Incorpora el yogur natural y la bebida vegetal, integrando los líquidos con movimientos envolventes mediante unas varillas manuales. Agrega los ingredientes secos que tenías reservados, espolvoreando la avena triturada junto a la levadura química, la canela y la pizca de sal. Remueve con suavidad justa para que no queden grumos, evitando batir en exceso para no perder el aire incorporado en los huevos. Vierte la masa resultante en un molde rectangular previamente engrasado o forrado con papel de horno. Hornéalo a 175 grados durante unos 35 minutos, comprobando que esté listo al pinchar el centro con una brocheta limpia.

Trucos para que salga perfecto

El gran error al prescindir de la harina de trigo es impacientarse con el tiempo de reposo de la avena. Deja reposar la masa en el molde durante cinco minutos antes de meterla al horno para que los copos absorban la humedad justa y el bizcocho suba de manera uniforme. Jamás abras la puerta del horno durante los primeros veinte minutos, o la estructura interna se vendrá abajo por culpa del choque térmico.

Variantes de la receta

Si te apetece darle un giro de tuerca al sabor básico, añade un puñado de arándanos frescos o pepidades de chocolate negro con más del ochenta por ciento de cacao directamente a la masa antes de hornear. Otra opción fantástica consiste en rallar la piel de un limón ecológico para perfumar la miga con un toque cítrico muy fresco.

Con qué acompañar bizcocho con copos de avena sin harina

Una taza de café humeante o un buen té matcha por la mañana forman el tándem perfecto para este bizcocho. Si prefieres convertirlo en una merienda de fin de semana, úntale una fina capa de crema de cacahuete cien por cien natural o un poco de compota de manzana sin azúcar añadido.

Cómo conservar bizcocho con copos de avena sin harina

Guarda los trozos sobrantes dentro de un recipiente hermético de cristal o envueltos en papel film para evitar que la miga se reseque con el aire de la nevera. Se mantiene en perfecto estado durante tres o cuatro días a temperatura ambiente si la estancia es fresca, o hasta una semana si lo refrigeras.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 8 raciones

Información nutricional: 185 kcal por ración

Tipo de cocina: Casera saludable

Tipo de comida: Desayuno o merienda