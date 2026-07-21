Solomillo a la Coca-Cola: receta fácil con una salsa sorprendente

Al principio, el añadir refresco de cola a una combinación de carne parece causar cierto rechazo entre paladares más conservadores. No obstante, cuando este líquido se funde con la temperatura y disminuye su porcentaje de agua, ocurre un milagro del sabor. El azúcar y el efecto caramelizado que produce la carbonatación natural hacen que los jugos del cerdo se reduzcan de forma lenta, generando un caramelo oscuro, espeso y brillante que envuelve la carne en un ligero toque suave que no resulta excesivamente dulce.

Ingredientes

1 solomillo de cerdo de aproximadamente 600 gramos

330 mililitros de refresco de cola clásico

3 cucharadas soperas de salsa de soja

1 cebolla mediana picada en juliana fina

2 dientes de ajo laminados

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal, pimienta negra molida y una pizca de pimentón dulce

Cómo hacer Solomillo a la Coca-Cola paso a paso

Limpia el solomillo retirando cualquier exceso de grasa superficial. Córtalo en medallones generosos de unos dos centímetros de grosor y salpimienta cada pieza al gusto por ambos lados. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego vivo y sella la carne durante apenas un minuto por cada cara, buscando únicamente un tono dorado exterior mientras el interior permanece crudo. Retira los medallones a un plato y resérvalos. En esa misma sartén, aprovechando los jugos que ha dejado el cerdo, baja el fuego y echa la cebolla en juliana junto con los ajos laminados. Deja que se pochen despacio hasta que la cebolla adquiera un aspecto meloso y transparente. Vierte el refresco de cola y la salsa de soja, removiendo suavemente con una cuchara de madera para despegar los restos tostados del fondo de la sartén. Devuelve los medallones de solomillo a la salsa junto con los jugos que hayan soltado en el plato. Sube ligeramente el fuego hasta que empiece a burbujear y deja cocinar el conjunto destapado durante unos quince minutos. La salsa irá perdiendo volumen de manera progresiva, transformándose en un caramelo oscuro y brillante que napará la carne perfectamente. Pon a punto de sal. Retira del fuego cuando alcance la textura de jarabe ligero y sirve enseguida.

Trucos para que salga perfecto

Evita utilizar refrescos de cola sin azúcar o versiones light, ya que carecen de los azúcares reales necesarios para lograr esa caramelización densa y brillante que define la salsa.

Sellar la carne previamente a fuego fuerte es un paso innegable para retener toda su jugosidad en el interior, evitando que quede reseca tras la posterior reducción con el refresco.

Si te apasiona exprimir al máximo las posibilidades de este refresco en la cocina, puedes inspirarte en la versatilidad de una sabrosa salsa barbacoa con coca cola para otros marinados, o incluso aventurarte a descubrir los secretos de como hacer coca cola casera si buscas un perfil de especias único y totalmente artesanal.

Variantes de la receta

Quienes disfruten experimentando con matices agridulces pueden incorporar una cucharada de kétchup o un chorrito de vinagre de Módena al sofrito inicial para equilibrar el dulzor de la cola. También resulta delicioso añadir un puñado de champiñones laminados junto con la cebolla para enriquecer la textura del plato. Y si te sobra refresco y quieres explorar el lado dulce de la repostería casera, atrévete a hornear un sorprendente pastel de coca cola que deja a todos boquiabiertos por su miga jugosa.

Con qué acompañar Solomillo a la Coca-Cola

Unas patatas fritas caseras en dados o un puré de patata mantecoso absorben de maravilla el exceso de salsa, convirtiendo cada bocado en una experiencia reconfortante y redonda.

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: 340 kcal

Tipo de cocina: Casera moderna / Entrante o principal