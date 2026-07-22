Es uno de los grandes fracasos de taquilla de 2026 y ahora se estrena en streaming: la nostalgia de los 80 llega a Prime Video

El valor de la nostalgia en Hollywood ha ido subiendo como la espuma, poniendo de moda el resurgir de secuelas tardías como Top Gun: Maverick (2022) o Bitelchús Bitelchús (2024). Pero no todas las historias que apelan a narrativas del pasado saben dar con la tecla para convertirse en un reclamo comercial sideral. Sobre todo en unos tiempos donde la exhibición comercial no pasa por su mejor momento. Por eso y, a pesar de recibir la aprobación general de la prensa especializada, la última adaptación audiovisual de la línea de juguetes más famosa de los 80 ha sido un fracaso sideral en los cines. Aunque ahora busca su redención bajo el manto accesible y global del streaming: He-Man y los Masters del universo ya está disponible en Prime Video.

Producida por Amazon MGM, la versión cinematográfica de la marca era algo que durante años llevaban gestando sin éxito varios estudios. Sin embargo, y tras varios intentos cancelados, la marca propiedad de Jeff Bezos fue la que finalmente terminó apostando por un título que pretendía llevar la animación icónica de la serie de 1983 al terreno de la acción real, casi 40 años después del malogrado live-action protagonizado por Dolph Lundgren. Con la evolución tecnológica del lado de esta nueva revisión y con la dirección de Travis Knight (Kubo y las dos cuerdas mágicas), la major intentó crear un blockbuster a la altura de las producciones del cine de superhéroes. No obstante, su elevado presupuesto y la incapacidad de conseguir un efecto llamada en la cartelera, terminaron cercenando cualquier opción de recuperar su costosa inversión.

He-Man y los Masters del Universo tuvo una partida financiera de entre 170 y 200 millones de dólares y únicamente terminó recaudando 113 millones en todo el mundo, generando pérdidas estimadas de 80 millones en su paso por el patio de butacas. Desde hoy, la cinta se encuentra bajo suscripción en Prime Video y lo más probable es que en pocos días se convierta en la novedad más vista del catálogo de contenidos del estudio.

¿De qué trata ‘He-Man y los Masters del universo’?

Según su distribuidora oficial en cines, Sony Pictures, la sinopsis oficial de He-Man y los Masters del universo es la siguiente: «Adam Glenn, de 10 años, se estrella en el planeta Tierra, el hogar de su madre, lo que lo separa de la Espada de Poder de Grayskull de su antepasado. Dos décadas después, recupera el arma y asume el manto de He-Man mientras lucha por su planeta natal, Eternia, contra las fuerzas malvada de Skeletor».

El filme cuenta con el protagonismo de Nicholas Galitzine (La idea de tenerte), Camila Mendes (Palm Springs), Alison Brie (Mad Men), Idris Elba (Luther), Jared Leto (Morbius), James Purefoy (Destino de caballero) y Morena Baccarin (Deadpool), entre otros.

¿Por qué fue un fracaso en cines?

La clave reside en el elevado presupuesto, pero el desastre económico se explica por un cúmulo de malas decisiones motivadas por una franquicia que, en realidad, se encuentra muy alejada de las nuevas generaciones.

Tampoco ayudó una fecha de estreno ubicada el mismo fin de semana que el reboot de Scary Movie o la versión cinematográfica de The Amazing Digital Circus.