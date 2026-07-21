Prime Video acaba de estrenar una de las mejores películas de ciencia ficción del año con el icónico Ryan Gosling al frente

La cartelera del 2026 nos ha traído títulos que, de alguna forma, todos sabíamos que iban a ser un éxito. Toy Story 5 o La Odisea son dos claros ejemplos de ello. Sin embargo, en el primer trimestre del calendario, Amazon MGM nos sorprendió a todos con un largometraje de ciencia ficción que no venía amparado por las expectativas ni la base masiva de fans que poseen las grandes franquicias. Eso sí, dicha cinta contaba con la presencia de uno de los actores más queridos de Hollywood y un material superventas cuyo traslado al audiovisual suponía un auténtico reto para la producción. Por eso y, tras su paso triunfal por el patio de butacas, nuestra recomendación cinematográfica diaria hoy no puede ser otra que Proyecto Salvación.

La novela homónima de Andy Weir ya había vendido más de 10 millones de copias antes del estreno de su versión fílmica. Pero quien conozca el libro y a su autor, sabe a la perfección el nivel descriptivo y estrictamente científico que cargan sus páginas. Una filia analítica difícil de trasladar a la gran pantalla que tenía, además, el reto de poner en práctica un desarrollo artístico complejo. No obstante, el trabajo del guionista Drew Goddard y la dirección de Phil Lord y Christopher Miller (responsables de La Lego película) ha dado en el clavo: Proyecto salvación es una increíble historia de amistad en clave de aventura espacial.

La ciencia ficción sigue viva en el cine

A pesar del reclamo evidente del relato de Weir y el protagonismo carismático de Ryan Gosling, apostar por la comercialidad en salas de una producción de 300 millones de dólares de presupuesto suponía un riesgo considerable. Sobre todo porque hablamos de un género un tanto de nicho dentro del consumo de masas. Salvo en Barbie (2023), la presencia del actor canadiense no había sido ni mucho menos una garantía de triunfo en la cartelera. Gosling había liderado fracasos comerciales de taquilla como Blade Runner 2049 (2017), First Man (2018) o El especialista (2024).

Pero el tres veces nominado a la estatuilla dorada ha logrado reponer esa senda defectuosa en lo comercial y Proyecto Salvación ha terminado recaudando 683 millones de dólares en todo el mundo. Desde el principio de julio, la cinta está disponible de forma exclusiva en Prime Video. Actualmente, es la segunda película más vista de la plataforma, por delante de alternativas del impacto mediático de La asistenta u Ovejas detectives.

¿De qué trata ‘Proyecto Salvación’?

La sinopsis oficial de Proyecto Salvación nos pone en la piel de Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias que de repente despierta en una nave espacial, a años luz de casa. Él es la única esperanza de la humanidad, pero hay un problema: sufre de amnesia y no recuerda qué demonios hace allí. Por suerte, no está del todo sólo…

Compartiendo pantalla con Gosling, el elenco se completa con Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub, Aaron Neil y Orion Lee, entre otros.