Es la película de ciencia ficción más importante del 2026: el tráiler de ‘Proyecto Salvación’ ya está aquí

La Super Bowl 2026, aparte de ofrecernos la victoria de los Seattle Seahawks y la actuación estelar de Bad Bunny, nos ha dejado como siempre algunos de los adelantos promocionales más relevantes de la industria audiovisual. Ahí está por ejemplo, el avance sorpresa de The Continuing Adventures of Cliff Booth o el nuevo vistazo del regreso de Spielberg a la ciencia ficción con El día de la revelación. Sin embargo y con el permiso del rey Midas de Hollywood, este año la cinta más esperada del género es Proyecto Salvación, la aventura espacial de Ryan Gosling que ya tiene un primer y épico tráiler.

Por suerte, los fanáticos del actor y los lectores del libro superventas escrito por Andy Weir están de enhorabuena: Proyecto Salvación se estrena en cines el próximo 20 de marzo. Weir es el mismo escritor al que Ridley Scott acudió para adaptar Marte (2015), aunque este último trabajo supone la obra que ha erigido al autor norteamericano como uno de los principales referentes de la ciencia ficción literaria. Si per se, el material del escritor ya es bueno, el equipo detrás del filme producido por Amazon MGM Studios es prácticamente inmejorable. Tras las cámaras encontramos a Phil Lord y Christopher Miller, los directores de La LEGO película (2014) y guionistas de Spider-Man: Cruzando el Multiverso (2023) y, en el libreto, Drew Goddard (Daredevil, Marte) versiona las páginas de Weir sintetizando esta odisea espacial cuya principal misión no es otra que la de salvar a la humanidad de la extinción.

‘Proyecto Salvación’: tráiler oficial

Believe in the Hail Mary. Watch the final trailer for Project Hail Mary — only in theaters and IMAX 3.20.26. pic.twitter.com/KDJGVsAhrP — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) February 8, 2026

Acompañando a Gosling, Proyecto Salvación concentra a otras caras conocidas de la industria como la dos veces nominada al Oscar, Sandra Hüller, la actriz rusa Milana Vayntrub (This Is Us) y la estrella de The Bear, Lionel Boyce. Tras ellos, Ken Leung, Isla McRae, Bastian Antonio Fuentes, Liz Kingsman, James Ortiz, James Wright, Aaaron Neil y Orion Lee entre otros, completan el elenco secundario.

La trama se centra en Ryland Grace (Gosling), un astronauta que despierta en una estación espacial a años luz de la Tierra sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta ese lugar. Pero conforme va recuperando la memoria va siendo consciente de su cometido de vital relevancia. Él es la única y última esperanza para el planeta ante la inminente extinción del sol. Eso sí, como bien adelanta el tráiler, Grace contará con la inesperada e inestimable ayuda de un curioso ser intergaláctico de nombre Rocky, cuyo aspecto se encuentra completamente alejado de todos los convencionalismos culturales que tenemos respecto a los extraterrestres.

El periplo espacial de Ryan Gosling

El tres veces nominado al premio de la Academia ya viajó al espacio por primera vez en First Man (2018), la infravalorada película de Damien Chazelle en la que Gosling daba vida a Neil Armstrong.

No obstante, Proyecto Salvación es un blockbuster espacial que sólo puede estar a la altura de su siguiente película, Star Wars: Starfighter. Ryan Gosling protagonizará la próxima aventura de la saga de Lucasfilm, ambientada un lustro después de los acontecimientos de El ascenso Skywalker (2019) y que llegará a las salas de cine en 2027.