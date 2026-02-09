Brad Pitt vuelve al papel que le dio el Oscar: primer tráiler de ‘The Continuing Adventures of Cliff Booth’

A pesar de que muchos estudios anuncian con antelación los avances promocionales de sus películas, la Super Bowl 2026 ha sorprendido a los cinéfilos con el primer tráiler de The Continuing Adventures of Cliff Booth. Título que funciona como una especie de secuela del universo de Érase una vez en Hollywood, pero en esta ocasión centrada en el personaje con el que Brad Pitt se llevó el Oscar. La expectación es total, pues la cinta vuelve a contar con un guion escrito por Quentin Tarantino y con la dirección de un David Fincher que ya puso al actor en la primera línea interpretativa de la industria, gracias a filmes del impacto cultural de Seven (1995) o El club de la lucha (1999).

El nombre del proyecto todavía no es oficial, aunque se espera que el largometraje producido por Netflix termine titulándose simplemente «Las aventuras de Cliff Booth». La producción es en sí misma, un tanto singular. Es la primera vez desde Asesinos natos (1994) que Tarantino no dirige uno de sus guiones. El material visto durante el descanso del evento deportivo evoca sensaciones generales sin entrar en como era de esperar, una fecha definitiva de estreno o algún detalle de la trama más allá del protagonismo de Cliff Booth. La continuación está producida por Plan B Entertainment, el sello de Pitt, quien en el reparto principal aparecerá acompañado por Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, JB Tadena y Timothy Olyphant, entre otros.

Tráiler de ‘Las aventuras de Cliff Booth’

The first trailer for David Fincher’s ‘THE ADVENTURES OF CLIFF BOOTH’ has been released. Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/E70SJrBUzB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2026

Era de esperar por las diferencias narrativas de sus autores, que Las aventuras de Cliff Booth tuviese un tratamiento visual alejado de esa condición de obra crepuscular que destilaba la película de 2019. Porque con este primer tráiler podemos augurar un filme más nocturno y cargado de acción que aquella radiografía de la meca del celuloide en los 60 plasmada por Tarantino. De hecho, con la estética general de los personajes, la música y los rótulos, el adelanto deja bien claro que este spin-off se situará cronológicamente de lleno en los 70.

A lo largo del avance, podemos ver a Cliff en varias situaciones. Desde su presencia en varios sets de rodaje hasta una pista de carreras. Destacan también los atrevidos garabatos sobre las propias imágenes, censurando los desnudos y parte de la violencia en la historia y un breve instante en el que alguien planta un Oscar en el escritorio del protagonista. Sólo es un avance de un minuto, pero Las aventuras de Cliff Booth ya destila una clara temática metacinematográfica por cada uno de sus poros.

Tarantino huye de la dirección y Fincher consolida su relación con Netflix

Tras la cancelación hace más de un año de The Movie Critic, los acólitos de L’enfant terrible norteamericano todavía esperan la proclamación de su décima y última película como director. Por el momento, el guion de la historia derivada de Cliff Booth no cuenta dentro de la estrategia laboral del director de Los odiosos ocho.

Al mismo tiempo, Fincher sigue su legado profesional al lado de Netflix. Compañía con la que ya ha colaborado en series del nivel de House of Cards (2013), Mindhunter (2017) y Love, Death + Robots (2019) y en títulos como Mank (2020), El asesino (2023) y ahora, esta especie de secuela/spin-off de Érase una vez en Hollywood.