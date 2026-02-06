La mejor guía para comprender la Super Bowl 2026: cuánto dura, dónde se juega, quién canta en el descanso…

La NFL ultima los preparativos para dar el pistoletazo de salida a la gran final de la Super Bowl. Un evento único e irrepetible, donde los aficionados disfrutarán al máximo en las pobladas gradas del Levi’s Stadium de Santa Clara, en San Francisco (Estados Unidos), que albergarán a más de 60.000 espectadores que vibrarán con la emoción y la tensión de un nuevo partido por el título.

Quiénes juegan la Super Bowl 2026

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots serán los equipos que jueguen en la edición número 60 de la Super Bowl después de clasificarse en sus respectivas finales de Conferencia a Los Angeles Rams, por 31-27, y Denver Broncos, por 7-10, respectivamente. Ambos serán los encargados de ofrecer el espectáculo a los miles de aficionados que se desplacen hasta el escenario elegido y a los millones de personas que opten por ver el esperado partido a través de la televisión.

Some legendary names on this list 🔥 pic.twitter.com/qxOg4sF0p7 — NFL (@NFL) February 5, 2026

Quién actúa en el descanso y a qué hora es el show

Esta nueva edición de la Super Bowl nos dejará emoción, espectáculo y la actuación de uno de los grandes cantantes del momento y actual ganador del Grammy, Bad Bunny, que será el encargado de animar el ambiente en el descanso del partido entre los Patriots y los Seahawks. Por otro lado, otros artistas de la talla de Green Day, Charlie Puth, Brandie Carlile o Coco Jones, entre otros, también estarán presentes en el mayor espectáculo deportivo del mundo. Teniendo en cuenta que el partido arrancará a las 00:30 horas española, todo hace indicar que el artista puertorriqueño actuará sobre las 02:00 de la madrugada.

Quién interpreta el himno de EEUU en la Super Bowl 2026

El esperado y emocionante himno de los Estados Unidos de América será interpretado en la final de la Super Bowl por Charlie Puth. El propio artista desveló que ha conseguido una oportunidad única para cumplir un sueño y lo realizará a la «vieja usanza»: «Siempre quiso hace esto. Grabé un pequeño demo y lo envié. Me dijeron que a Jay-Z le encantó y que todos estuvieron de acuerdo en que podía hacerlo», apuntó el propio cantante, antes de enfrentarse a uno de sus mayores retos artísticos.

Dónde se juega y a qué hora empieza

La Super Bowl 2026 se disputará en la impresionante ciudad de San Francisco, concretamente en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos), que corresponde a la casa y hogar donde disputa sus partidos los San Francisco 49ers. Este escenario acogerá a 68.500 espectadores que se reunirán para disfrutar de unos de los espectáculos más increíbles del mundo del deporte.

Tal y como comentamos líneas atrás, la edición número 60 se disputará la madrugada del próximo 9 de febrero, a partir de las 00:30 horas en España- La final se podrá seguir a través de las cámaras de DAZN, compañía que nos ofrecerá todos los detalles y momentos del esperado choque entre ambos conjuntos.

Cuánto dura el partido de la Super Bowl

La gran pregunta del millón. Pues bien, una final de Super Bowl podría llegar incluso a las 3 horas de duración las cuales se dividirán en los 60minutos de tiempo de juego neto más las pausas y tiempos extras. A esta situación también habría que sumarle el tiempo de show y diferentes actos previstos durante el choque. Puro espectáculo.