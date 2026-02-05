Cuánto dinero ganará Bad Bunny por su actuación en el descanso de la Super Bowl 2026

La localidad de Santa Clara, próxima a San Francisco (California) se prepara para acoger la 60ª edición de la Super Bowl, el partido por el título de la NFL. Una de las citas del año en el deporte mundial, especialmente en Estados Unidos, que en esta ocasión enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks el lunes 9 de febrero (00:30 horas), en horario de la España peninsular. El Levi’s Stadium, sede de los San Francisco 49ers, acogerá un partido que va más allá de lo puramente deportivo, que contará con la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el descanso.

El concierto entre las dos mitades de la Super Bowl se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la final por el título de la NFL. El historial de artistas que han actuado en la Super Bowl es largo y de mucho renombre. Kendrick Lamar, Rihanna, Eminem, Snop Dogg, The Weekend o Shakira son algunos de los más recientes; destacando en años anteriores estilos más vinculados al pop y al rock representados por artistas y grupos como Maroon 5, Katy Perry, Lady Gaga, Coldplay o Red Hot Chili Peppers o Madonna. El propio Bad Bunny es uno de los artistas que repite, ya que acompañó a Jennifer López, Shakira y J Balvin en la Super Bowl de 2020.

Cuánto dinero recibe Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl 2026

Una de las principales preguntas que surgen alrededor de la actuación musical del descanso de la Super Bowl es cuánto dinero ganará Bad Bunny por protagonizar el Halftime Show del partido. El historial de artistas nos deja nombres con cachés muy elevados en la industria musical, pero la NFL no tendrá que lidiar con ello. Bad Bunny, al igual que sus predecesores, no recibirá ninguna compensación económica por su actuación.

De hecho, los artistas suelen cubrir los costes de producción del concierto junto a Apple Music y la NFL. Según Forbes, este presupuesto conjunto puede superar los 10 millones de euros. Los músicos perciben su aparición en el descanso de la Super Bowl como una oportunidad de mostrar su música al mundo, al acumular cientos de millones de espectadores conectados a sus dispositivos para un concierto que, para muchos de ellos, genera más atracción que el partido en sí.

Por qué la NFL no paga al cantante que actúa en la Super Bowl

El motivo de que la NFL no abone ninguna compensación económica -más allá de los 200 dólares que corresponden por convenio- es claro. La exposición que reciben los artistas que protagonizan esta actuación musical es más que suficiente. El show de Bad Bunny en la 60ª edición de la Super Bowl se convertirá en una promoción soñada para el cantante puertorriqueño en un momento de máxima audiencia. El año pasado, la actuación de Kendrick Lamar en la Super Bowl promedió 133,5 millones de espectadores de manera simultánea y ha acumulado 157 millones de visualizaciones en YouTube.

Cuánto dura la actuación del intermedio de la Super Bowl

La actuación del intermedio de la Super Bowl tiene una duración aproximada entre 12 y 15 minutos. Bad Bunny ya sabe lo que significa aparecer en este evento, pero en esta ocasión lo hará como protagonista y se convertirá en el primer artista latino e hispanohablante en encabezar el show del descanso de la Super Bowl. La banda de punk-rock Green Day acompañará a Bad Bunny.

Un reconocimiento que le llega una semana después de coronarse en los Premios Grammy, donde se llevó el reconocimiento a Álbum del Año. Las críticas del artista puertorriqueño a las políticas migratorias de Estados Unidos han provocado, en parte, que el presidente Donald Trump no acuda a la Super Bowl. El dirigente republicano ha asegurado que no acudirá al partido por la lejanía de San Francisco, pero, a su vez, ha criticado las actuaciones de Bad Bunny y Green Day. «Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio», declaró el presidente estadounidense en una reciente entrevista con el New York Post.