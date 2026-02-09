Trump carga contra Bad Bunny por su actuación en español en la Super Bowl: «Nadie entiende ni una palabra»

Donald Trump se ha tomado la revancha con Bad Bunny tras la ovacionada crítica del artista a su política migratoria en la gala de los Grammy, por lo que el presidente de Estados Unidos se ha desquitado aprovechando el show del puertorriqueño en la Super Bowl, final de la NFL. El magnate ha cargado contra la actuación en español de Bad Bunny, de la que ha dicho que «no se entiende ni una palabra», entre otros muchos calificativos.

Aunque Bad Banny rompió la Super Bowl con un espectáculo histórico, el presidente de EEUU le ha atribuido la autoría de «¡una de las peores actuaciones de la historia!», en relación al Halftime Show, que en esta ocasión se desarrolló en español casi en su totalidad, con el toque en inglés de Lady Gaga. «Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo», ha dicho Trump.

Además, el líder republicano entiende que la actuación de Bad Bunny fue «una afrenta a la grandeza de Estados Unidos». «No tiene sentido, no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia», ha matizado.

Para no quedarse corto, Trump también ha querido valorar la coreografía, que tampoco fue de su agrado, según sus palabras: «El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y todo el mundo».

A su parecer, el espectáculo de Bad Bunny representó «una bofetada» a EEUU, un país que «establece nuevos estándares y récords cada día». «No hay nada inspirador en este desastre de show en el intermedio» de la final de la NFL, ha añadido el presidente.

Asimismo, Trump ha aventurado que los medios publicarían «excelentes críticas» al espectáculo ofrecido por el puertorriqueño, pero únicamente lo harían porque «no tienen ni idea de los que está sucediendo en el mundo real». «Hagamos a EEUU grande de nuevo», ha concluido en el mensaje de su propia red social, Truth Social. Aunque es habitual que lo haga, esta vez Donald Trump no asistió a la final de la NFL.

Hace unos días, Bad Bunny cargó contra la política migratoria de la administración Trump en su discurso en la gala de los Grammy, en la que arrasó. El artista recibió una ovación con sus palabras: «ICE out. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres».