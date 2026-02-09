Los Seahawks conquistan la Super Bowl barriendo a unos ausentes Patriots

Los Seattle Seahawks se han proclamado campeones de la Super Bowl LX tras derrotar por 13-29 a los New England Patriots en un partido dominado por los campeones de principio a fin. La defensa de los Seahawks, la mejor de la NFL, marcó el partido y les permitió hacerse con el título. Con un Levi’s Stadium abarrotado y Bad Bunny poniendo la nota de color al descanso con su actuación musical, los Hawks se tomaron la revancha por la derrota de hace 11 años en Glendale (Arizona).

Con este triunfo, el equipo de Seattle conquista su segundo trofeo Vince Lombardi de su historia. 21 años después, los Seahawks han vuelto a ganar la Super Bowl que les proclama como el mejor equipo de la NFL esta temporada. Este triunfo es fruto del buen trabajo de todo el equipo, liderado por su entrenador principal Mike Macdonald y su cuerpo técnico.

Seahawks llegaba a este partido como gran favorito. Sus números en el final de temporada les habían convertido en el mejor equipo de la NFL en esta recta final o, al menos, en el equipo más en forma. No perdían un partido desde el 16 de noviembre contra los Los Angeles Rams allí en el SoFi Stadium. Desde entonces han sumado ocho victorias, dos de ellas contra los Rams, a los que superaron en la Final de Conferencia para meterse en la Super Bowl.

La defensa de los de Seattle fue una de las claves de este partido. Ya lo demostraron en la Final de Conferencia frente al mejor ataque de la NFL, los Rams. Y lo volvieron a hacer durante esta Super Bowl, con Sam Darnold intentando guiar el ataque de los suyos, pero las imprecisiones hicieron que optaran por otra estrategia. Enfrente tenían a un equipo muy equilibrado, tanto en ataque como en defensa, con Drake Maye a la cabeza. Pero el quarterback de los Patriots no apareció en toda la primera mitad.

Los Hawks anularon por completo a Maye con una defensa espectacular. Desde el inicio se jugó a lo que quería el conjunto de Seattle. Darnold no terminaba de estar acertado en los pasos, pero Seahawks empezó a correr de la mano de Kenneth Walker III, que conectó varias carreras seguidas que hacían crecer a los de Mike Macdonald en el partido.

Tres patadas de Jason Myers ponían con bastante ventaja a los Seahawks al descanso (0-9). A base de carreras, los de Seattle ganaban yardas una y otra vez hasta alcanzar una zona asequible para lanzar un field goal. Así pasó en tres ocasiones. Los touchdowns no llegaron porque Christian González lo evitó en varias ocasiones con intercepciones decisivas.

Los quarterbacks desaparecidos

No estaba siendo ni mucho menos la final de los quarterbacks. Tanto Darnold como Maye venían de ser los MVP de sendas Finales de Conferencia, pero en la Super Bowl se mostraron bastante imprecisos. La diferencia la marcó la defensa de los Seahawks, que estuvo bastante más acertada a la hora de cortar los intentos de carrera de los de Nueva Inglaterra.

Los Patriots, de hecho, venían de cargarse a los Denver Broncos, el mejor equipo de la NFL esta temporada. Vencieron en Denver por 7-10 en la final de la Conferencia Americana con un Maye en modo superestrella. Pero en la Super Bowl todo cambia. La presión es mayor y esta vez los líderes de ambos conjuntos no aparecieron. Eso lo pagaron caro los Pats, que necesitaban como el comer que su quarterback entrara en escena.

Pero Myers seguía a lo suyo. Nada más empezar el tercer cuarto, el pateador americano anotaba otro field goal para ampliar la ventaja a los 12 puntos de diferencia (0-12). Seattle estaba jugando a placer, anulando a Maye e imponiendo su juego y corriendo como mejor saben hacer. Estaban muy cómodos en el partido.

Los Patriots aparecen con todo perdido

A Drake Maye le pasó factura su juventud y los Patriots lo pagaron caro. En defensa estaban muy bien, pero en ataque estaban completamente desaparecidos. Quien sí apareció fue Sam Darnold, el mejor quarterback de la NFL, con un pase sensacional que capturó AJ Barner en la end zone para firmar el primer touchdown del encuentro y poner el 0-19.

Los Seahawks daban la estocada definitiva al partido con ese touchdown en el último cuarto. Fue ahí cuando reaccionaron los Pats. Por fin apareció Drake Maye, llamado a ser el nuevo Tom Brady, con un fabuloso pase desde más de 30 yardas. Mack Hollins lo capturó y aterrizó en la end zone de los Patriots para situar el partido, de nuevo, en -12 (7-19). Pero se antojaba un poco tarde.

Cuando mejor estaban los Patriots, llegó la intercepción decisiva de Julian Love. Maye buscó un pase por el centro para salir de la presión, pero el safety de los Seahawks robó el balón y salió corriendo. Esa jugada fue el fin de Nueva Inglaterra en la Super Bowl 2026, que necesitaban algo más que un milagro para darle la vuelta.

El milagro no apareció y Seattle se proclamó campeón de la Super Bowl. Myers dio la puntilla con una patada para poner el 7-22. Cuando todo apuntaba a que ese sería el resultado final, Uchenna Nwosu apareció para sellar definitivamente la victoria. Interceptó el balón justo cuando Maye iba a lanzar el pase y anotó el segundo y último touchdown del partido (7-29). Los Pats lograron sumar cuatro puntos de jugada para poner fin a un partido horrible (13-29).