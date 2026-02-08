New England Patriots-Seattle Seahawks: a un paso de la gloria

Llegó la hora. La Super Bowl 2026 ya está aquí. El Levi’s Stadium de Santa Clara se ha vestido de gala para recibir a los dos campeones de Conferencia, New England Patriots (Conferencia Americana) y Seattle Seahawks (Conferencia Nacional). Es el momento más esperado del año para todos los fans de la NFL. Los dos mejores equipos de la liga se miden en la batalla final por el título más prestigioso de la temporada.

Patriots y Seahawks reeditarán la final de los playoffs de la NFL en 2015. Aquel año, los dos equipos se vieron las caras en la Super Bowl con los de Nueva Inglaterra saliendo vencedores por 28-24. Liderados por un Tom Brady estelar, que dio cuatro pases de touchdown, los Patriots lograron remontar un 14-24 en contra en el último cuarto. Brady se llevó el MVP de ese partido, aunque sin duda fue clave aquella intercepción de Malcolm Butler.

Los de Seattle tuvieron el bicampeonato en sus manos. Faltaban 25 segundos para el final y los Hawks tenían el balón a una yarda de la end zone (zona de anotación). La jugada pasaba por las manos de su quarterback Russell Wilson. A él le llegó el balón, la puso en largo para los receptores, pero apareció Butler y lo interceptó, poniendo así fin a las esperanzas de los Seahawks y dando la que sería su cuarta Super Bowl a los Patriots.

Los Seahawks partían como ligeros favoritos en aquella Super Bowl, igual que ahora. Aunque en esta ocasión su favoritismo para llevarse el título es mucho mayor. Los de Mike Vrabel, que ha sido nombrado recientemente entrenador del año de la NFL, buscan levantar el trofeo Vince Lombardi por séptima vez en su historia, lo que les permitiría desempatar con los Pittsburgh Steelers en lo alto del palmarés. Ahora mismo, Steelers y Patriots empatan a seis Super Bowl en la primera posición.

Por su parte, el equipo de Seattle cuenta con un título en sus vitrinas (2014) y dos finales perdidas (2006 y 2015). Quieren la revancha de aquella Super Bowl perdida hace 11 años. Ha llovido mucho desde entonces y los equipos han cambiado bastante. Seahawks terminó primero en la Conferencia Nacional, mientras que New England fue segundo de la Americana, por detrás de los Broncos, con el mismo balance que ambos (14-3).

Maye y Smith-Njigba, las estrellas

El partido pasa por las manos de dos nombres propios: Drake Maye y Jaxon Smith-Njigba. Son las dos grandes estrellas de esta Super Bowl 2026. Smith-Njigba, receptor abierto (wide receiver) de los Seahawks, acaba de ser nombrado como el mejor jugador ofensivo del año, premio al que también estaba nominado el quarterback de los Patriots.

Maye fue clave en la victoria de su equipo en la final de la Conferencia Americana frente a los Broncos en un Denver azotado por la nevada en el último cuarto. Anotó el único touchdown del partido de su equipo en carrera tras una gran jugada de estrategia de los de Nueva Inglaterra. Luego fue protagonista en la jugada clave que terminó de dar el triunfo a los Pats por 10-7, y eso le hizo llevarse el MVP del partido.

En la otra final, el MVP también fue el quarterback del equipo ganador, Sam Darnold. El estadounidense convirtió 3 touchdowns, confirmando así su redención, ya que en los partidos anteriores frente a los Rams no había anotado ni un touchdown. Los Seahawks ganaron por 31-27 al conjunto de Los Ángeles para meterse en la Super Bowl LX y darse la oportunidad de tomarse la revancha con los Patriots, con Darnold y Smith-Njigba como principales líderes ofensivos.