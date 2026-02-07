Horario de la Super Bowl 2026: a qué hora empieza el Patriots - Seahawks y dónde ver gratis por TV desde España.

La ciudad de Santa Clara viene respirando fútbol americano desde hace días. El Levi’s Stadium está preparado para recibir a miles de aficionados que esperan disfrutar con esta apasionante Super Bowl LX en la que los New England Patriots y los Seattle Seahawks pelearán por llevarse el tan ansiado anillo, pero los amantes de este deporte esperan también ver todo lo que rodea a este partido tan mediático, como la actuación de Bad Bunny, los anuncios televisivos y resto de espectáculos que tiene preparados la NFL. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este choque que es capaz de paralizar todo el planeta.

Horario del New England Patriots – Seattle Seahawks: cuándo es la Super Bowl 2026

Llegó el gran momento que los aficionados a la NFL llevan esperando desde hace un año y en esta ocasión serán los New England Patriots y los Seattle Seahawks los equipos que pelearán por una Super Bowl que promete ser emocionante. El encuentro decisivo de este deporte se disputará en California y todo está listo para el espectáculo que rodea al encuentro más mediático del mundo, donde este año el show del descanso corre a cargo del artista más escuchado del mundo y que en unos meses pasará por España: Bad Bunny.

A qué hora es la Super Bowl Patriots – Seahawks

Como es habitual, la Super Bowl se celebra el segundo domingo del mes de febrero y eso significa que será este día 8 la fecha escogida en la que los Patriots y los Seahawks peleen por llevarse el anillo que les coloque como el mejor equipo de la temporada en la NFL. El partido está programado para que arranque a las 00:30 horas, una menos en las Islas Canarias, de la madrugada del domingo al lunes, por lo que todos aquellos aficionados en España que quieran disfrutar de este partidazo les tocará, como siempre, trasnochar.

Dónde y cómo ver gratis la Super Bowl Patriots – Seahawks en directo por TV online y en vivo

Dazn es el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los partidos de la temporada de la NFL en España, pero para este choque también estará disponible la opción de Mediaset. Y es que este New England Patriots – Seattle Seahawks que corresponde a la Super Bowl LX se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas, y por Cuatro. Hay que recordar que el primero de ellos es un operador de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de lo que ocurra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, mientras que el segundo ofrecerá el choque en abierto y gratis por TV.

Todos aquellos amantes del fútbol americano que no se quieran perder la Super Bowl 2026 tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Patriots – Seahawks mediante las aplicaciones de Dazn o de Mediaset. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, la web de estos dos medios serán accesibles para todos los usuarios que quieran disfrutar con un ordenador de lo que suceda en el choque que se juega en California.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información de lo que ocurra en la previa, durante y en el post de esta frenética Super Bowl LX en la que juegan los New England Patriots y los Seattle Seahawks. También vamos a publicar la crónica del encuentro, las noticias referidas a la actuación de Bad Bunny y también todo aquello que sea destacado, ya sea desde el ambiente o de la celebración del ganador del anillo.

Dónde escuchar por radio en directo la Super Bowl 2026

Hay que tener en cuenta también que muchos aficionados no podrán ver el partidazo New England Patriots – Seattle Seahawks por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online, por lo que deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca u Onda Cero, entre otras, suelen tener una programación especial para esta noche del año y contar todo lo que suceda minuto a minuto en la Super Bowl que se celebra en California.

En qué estadio se juega la Super Bowl Patriots – Seahawks

El Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad californiana de Santa Clara, será el escenario donde se jugará esta apasionante Super Bowl 2026 en la que se enfrentan los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Este recinto deportivo se inauguró en 2014 y tiene capacidad para acoger a más de 68.000 aficionados, por lo que se espera que para este partido decisivo de la NFL se viva un auténtico ambientazo con todos los afortunados que pueden acudir a este choque donde hay que recordar que las entradas tienen un precio elevadísimo.