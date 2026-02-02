¿Qué equipos jugarán la Super Bowl 2026?

La Super Bowl 2026 está a la vuelta de la esquina y ya se preparan para dar el pistoletazo de salida a uno de los espectáculos deportivos más impresionantes y vistos del mundo, tal y como reflejan sus audiencias de la pasada edición del 2025, donde hubo un total de 126 millones de espectadores que disfrutaron del partido, una impresionante cifra que habla del verdadero significado de la final de la Super Bowl. Descubre qué equipos juegan en la Super Bowl 2026.

Qué equipos juegan la Super Bowl 2026

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots serán los equipos que jueguen en la edición número 60 de la Super Bowl después de clasificarse en sus respectivas finales de Conferencia a Los Angeles Rams, por 31-27, y Denver Broncos, por 7-10, respectivamente. Ambos serán los encargados de ofrecer el espectáculo a los miles de aficionados que se desplacen hasta el escenario elegido y a los millones de personas que opten por ver el esperado partido a través de la televisión.

Así son los New England Patriots y todo sobre los Seattle Seahawks

La espera ha llegado a su fin. El primero de los clasificados para la gran final de la competición, en este caso, fue New England, tras derrotar a domicilio a los ya citados Denver Broncos, por 7-10. Los Patriots, por su parte, se reencontraran con los Seahawks después de proclamarse campeones de la Conferencia Nacional en el feudo de los Rams, donde vencieron por un ajustado marcador de 31-27. Estos, precisamente, volverán a pelear por el título de la Super Bowl nada más y nada menos que 11 años después, precisamente desde que lo hicieran ante su próximo rival, que lo lideraba la magnífica figura de Tom Brady, y donde palmaron 28-24. Los Patriots intentarán con todas sus fuerzas llevar a su territorio el séptimo anillo de de su historia.

Seven days until a champ is crowned 👀 Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/JSWdxeCqXQ — NFL (@NFL) February 1, 2026

Dónde se juega la Super Bowl 2026 La Super Bowl 2026 se disputará en la ciudad la San Francisco, en el impresionante estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos), que corresponde al hogar de los San Francisco 49ers. Este mítico escenario acogerá a 68.500 espectadores que se reunirán para disfrutar de unos de los espectáculos más increíbles del mundo del deporte. Fecha y horario de la Super Bowl 2026 Tal y como comentamos líneas atrás, la edición número 60 de la Super Bowl tendrá lugar en San Francisco y se disputará el próximo 9 de febrero, a partir de las 00:30 horas en España, dando comienzo de esta forma a la final disputada en el pasado año 2015, donde los Patriots salieron vencedores de su sexto título. La esperada final se podrá seguir a través de las cámaras de DAZN, compañía que nos ofrecerá todos los detalles y momentos del esperado choque entre ambos conjuntos.